A Goethe Intézet, együttműködve a Németországban működő Gyermek Könyvtári Alapítvánnyal, a Grimm testvérek meséinek illusztrációira kért fel a világ számos országában élő grafikusművészeket, s a könyvtár, a 93. Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatainak részeként a képekből egy látványos, egyben komoly képzőművészeti értékkel bíró kiállítást rendezett.

A bejáratnál, a folyosón, a lépcsőházban, egymás mellett sorakoznak a jeles mesefigurák, a brémai muzsikusok, Hamupipőke, Csipkerózsika, Piroska, a farkas és még sok ismert mese szereplői. A tárlatot szerdán, késő délután Szekszárdon, mondhatni stílszerűen, a Deutsche Bühne Ungarn, a Magyarországi Német Színház igazgatója, Lotz Katalin nyitotta meg.

Nemcsak azért, mert ezek a mesék eredetileg német nyelven születtek, hanem azért is, mert a színház a Grimm testvérek több darabját tartja repertoárján. Ezek az alkotások is, miként az alapul szolgáló mesék, mondta, segítik a gyerekeket, de néha még a felnőtteket is, hogy higgyenek, a sok gond elmúlik, mindig jön egy kedvező, boldog végkifejlet.

Az Illyés Gyula Könyvtár Grimm kiállítása egy hónapon át látható.