Ám ezúttal nemcsak mint a mesék megelevenítője, hanem mint író is jelen volt. Márkó bácsi kertje – Mici megmenti a világot című meséjét olvasta fel a gyerekeknek. A találkozó résztvevői a Garay János Általános Iskola harmadik osztályosai voltak, akik közül többen ismerték a történetet, és most azt is megtudhatták, hogy Márkó bácsi bizony létező személy.

A könyv a klímaválság kérdéskörét járja körül. A felolvasás után aktív beszélgetés bontakozott ki a témában. Mert hogy Mici eldönti, hogy megmenti a világot, és Agócs Írisz kíváncsi volt rá, közönsége miként gondolkodik erről, szerintük mit lehet tenni annak érdekében, hogy a Föld élhető hely maradjon.

Fotó: Makovics Kornél

A könyvheti programok a napokban is folytatódnak. Szombaton a felnőtt könyvtárban 9 órától várják a családokat, ahol „Gyereket a magasba!” flashmob is lesz.