Keserű Andrásné Horváth Julianna 1920-ban végezte el a szekszárdi Magyar Királyi Bábaképző Intézet – akkor még – öt hónapos tanfolyamát. Tanulmánya végeztével okleveles képesítést szerzett. A dokumentum a Wosinsky Mór Megyei Múzeum újkortörténeti gyűjteményében található, s mint ilyen, június hónap műtárgya az intézményben.

Néhai tulajdonosáról több fontos adalékot is tudunk. Ezekről T. Konkoly Lilla, a Babits Mihály Emlékház történész muzeológusa adott összegzést az alábbiakban. Az 1892. október 7-én Dunaszentgyörgy községben született, református vallású Horváth Julianna húsz évesen, 1912-ben kötött házasságot Keserű András földművessel. Rövid házasságuknak az I. világháború vetett végett. Férje 1915-ben a galíciai fronton vesztette életét harmincegy évesen. A már említett, sikeresen elvégzett tanfolyam után hazatért Dunaszentgyörgyre.

A szekszárdi tanintézet szárazpecsétjével ellátott oklevelét dr. Dragits Imre vármegyei tisztifőorvos, dr. Tanárky Árpád igazgató tanár, valamint a vallás és közoktatásügy minisztériumot képviselő dr. Nesztor Emil látták el aláírásukkal. Oklevelének kihirdetésére Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának 1920. december 16-i közgyűlésén került sor.

A friss oklevéllel rendelkező bábák nem minden esetben kaptak azonnali megbízást az adott település elöljáróságától. Amennyiben nem volt betöltendő állás, magánbábaként kezdték hivatásuk gyakorlását. Pontos adatunk nincs arról, hogy Keserű Andrásné oklevele kihirdetését követően milyen minőségben látta el praxisát; az mindenesetre bizonyos, hogy 1930-ban – a rendelkezésre álló dokumentumok alapján – már Dunaszentgyörgy település községi bábájaként folytatta tevékenységét.

T. Konkoly Lilla azt is hozzátette, hogy a szekszárdi bábaképzésben 1921-től jelentős változások következtek be. Az addig öt hónapos képzés időtartama tíz hónaposra emelkedett. Az első, bővített időtartamú tanfolyam záróvizsgáján – 1922 júniusában – tizenkilenc növendék tett sikeres vizsgát. A kibővített tananyagba ekkor már a védőnői – anya- és csecsemővédelmi – alapismeretek is bekerültek.

1923 februárjában a szekszárdi születésű dr. Őrffy Lajos szülészorvost – a budapesti bábaképző korábbi tanársegédjét – nevezték ki a szekszárdi tanintézet élére, akit egyúttal az akkor megalakított szekszárdi anya- és csecsemővédelmi intézet vezetőjévé is választottak. Ahogyan a korabeli sajtó is beszámolt róla, Őrffy Lajos kinevezésével közel egy évtizeden át egy „európai színvonalon álló szakember” vezetésével működött a szekszárdi bábaképző „modern, egészségügyi szempontból is nagy jelentőségű intézménye”.

A létesítmény fontos szerepét tükrözték a húszas évek második felében tapasztalható fejlesztési törekvések is. Tervek születtek a bábaképző intézet különálló épületbe való költöztetésére. Az építési célokra 1927-ben a város ingyenes telket ajánlott fel a vásártéren, a Nemzeti Bank szekszárdi fiókjának közelében. E tervek ugyan nem valósultak meg, mivel a bábaképző 1930-ban, a kórház ismételt bővítésével a felszabaduló régi kórházépületben kapott újabb helyiségeket; mégis a szekszárdi intézet a bábaképzés és továbbképzés egyik meghatározó dunántúli központjává vált a húszas évek végére.

Sokatmondó adat, hogy míg 1886-ban a vármegyében működő 240 szülésznő közül csupán hetvenegy volt okleveles képesítésű, addig – a bábaképzés megindulásával – 1928-ra a vármegye területén működő valamennyi, azaz kétszáznegyvenhét bába okleveles képesítéssel rendelkezett.

Mindezen eredmények ellenére, a gazdasági válság éveiben, az állam súlyos anyagi helyzetére való hivatkozással a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1932. július elsejei dátummal megszüntette a szekszárdi bábaképző intézetet. Egyúttal dr. Őrffy Lajos intézet igazgató tanárt a szombathelyi bábaképző élére nevezte ki.

S bár Tolna vármegye törvényhatósági bizottsága kérvényezte a kormány döntésének megváltoztatását – hivatkozva az eddigi nagy anyagi áldozatokra, amelyekkel évtizedeken keresztül támogatta az intézetet –, azonban „az állam szigorú racionalizálási elve könyörtelenül elzárkózott úgy a közegészségi, kulturális, mint a humánus szempontok elől” – írta dr. Treer István kórháztörténeti kötetében 1935-ben.

A szekszárdi tanintézet megszűnésével nemcsak a környékbeli bábaképzés, de a tágabb körzet egy fontos és évtizedeken át jelentős szerepet betöltő egészségügyi intézményének története zárult le.