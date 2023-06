– Paks önkormányzata nagyon fontosnak tartja a Gastroblues Fesztivált, amelyet minden évben meg kell rendezni, hiszen olyan zenei, gasztronómiai élményeket nyújt, amelyek pótolhatatlanok – fogalmazott Szabó Péter, a város polgármestere. Szerinte ez azért is fontos, mert az egyhetes programra nagyon sokan érkeznek nem csak belföldről, de a környező országokból, Európa távolabbi pontjairól is. Az idei év mindannyiunk számára nehéz volt, de Paks önkormányzata nemrégiben ennek ellenére döntött úgy, hogy a fesztivált lehetőségeihez mérten támogatja – hangsúlyozta.

– Bár a koncertek többsége már a múlt év végére kialakult, elmondható, hogy a szokásosnál egy kicsit nehezebben állt össze a program, hiszen nem tudtuk, pontosan mikor jutunk hozzá a támogatási összegekhez – mondta a szervezés nehézségeiről Gárdai Ádám. Mint megtudtuk, idén is egyhetes rendezvénysorozat vár majd a rock, blues és jazz muzsika szerelmeseire, az elején paksi fellépők klubkoncertjeivel.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak nemzetközi sztárokat és a hazai élvonalat hozzuk el, hanem olyan paksi amatőr zenészeknek is lehetőséget adjunk, akiknek viszonylag kevés a fellépési lehetősége – emelte ki.

Az esemény csütörtöktől az ASE éttermében folytatódik egy Petőfi programmal, amellyel a fesztivál kapcsolódik az idei jubilumi évhez, a Petőfi Irodalmi Ügynökség támogatásával. – Itt többek mellett Ferenczi György is fellép, aki a Rackákkal már többször feldolgozta Petőfi verseit, amely lemezen is megjelent – tette hozzá a szervező, aki beszámolt a fő műsorszámokról, a nagyszínpadi koncertekről is, amelyeket a szokás szerint hétvégén láthatnak a fesztiválozók.

A zenei kavalkádból néhány nevet említett meg ízelítőül. – Eljön Miller Anderson, aki már a Woodstocki Fesztiválon is szerepelt. Tavaly is érkezett volna, de a koronavírus ledöntötte lábáról a zenekari tagságának egy részét. A hazai élvonalból itt lesz Fekete Jenő gitáros, a Palermo Boogie Gang tagja, Gaelle Buswell Franciaországból, illetve a 90-es évek közepétől Jeff Heaylevel muzsikáló Philip Sayce Kanadából.

Vasárnap ismét jótékonysági főzőverseny lesz, a Kárpát-medence egészéből – a Délvidékről, Felvidékről és Erdélyből – érkező zenekarok koncertjével. A hazai színeket a Kormorán zenekar képviseli. Emellett ezúttal is lesznek templomi koncertek.

Ahogy megszokhattuk, a jótékonyság idén is fontos szerepet játszik a rendezvényen: lesz például jótékonysági főzőverseny. Ennek a kóstolójegyeiből, a templomi koncertek és a hagyományokhoz hasonlóan megszervezett borkóstoló bevételéből származó összeg is a viski magyar óvoda fenntartására megy majd.

– Reméljük, hogy a szokásos egymillió forint körüli összeg ez alkalommal is összejön – mondta Gárdai Ádám, aki a sajtótájékoztatón is megköszönte Paks önkormányzatának és az MVM Atomerőmű Zrt-nek, hogy idén is támogatta a rendezvényt.