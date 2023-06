Vizsgabemutató 1 órája

Érezték a zenét a fiatalok a lépteikben

Az elmúlt nyolc év munkájának eredményét mutatták be a Kortárs Modern Tánc Tagozat tehetséges növendékei Bátaszéken. Molnár Erna, Marinkovics Lili Fruzsina, Riszt Réka és Szabó Anna alapfokú művészeti vizsgát tettek, számolt be az eseményről a Bátaszék Most hírportál.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Forrás: Facebook

Az elmúlt években folyamatosan fejlődtek és kitartóan dolgoztak a fiatalok, most pedig méltán ünnepelhetik sikeres vizsgájukat. Hitter Zsolt táncpedagógus nagyon büszke tanítványaira és elmondta, hogy bár még mindig van hova fejlődniük, a vizsgán bizonyítottak és ügyesen helytálltak. A figyelem középpontjában állt még Szabó Kinga Éva, aki kimagasló tehetségét bizonyítva, tizenkét évnyi táncos múltját megkoronázandó záróvizsgát tett. A táncteremben nyújtott csoportos és önálló előadása mindenki elismerését kivívta. A modern tánc tagozat a jövőben is várja azokat a fiatalokat, akik szeretnek mozogni, táncolni, hiszen egy tehetséget támogató, inspiráló közösség az övék.



