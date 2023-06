Évadzáró rendezvénynek adott otthont hétfőn a pár nap múlva nyári szünetet tartó Deutsche Bühne Ungarn. Az intézmény, illetve társulata – állapította meg értékelésében Lotz Katalin igazgató – ismét sikeres évadot tudhat maga mögött.

– Megfeleltünk azon törekvésünknek, hogy sokféle stílusban, változatos témákban, sokszínű repertoárt kínáljunk a közönségnek – folytatta a vezető. – Állításomat az igazolja, hogy jelentős érdeklődés mutatkozott darabjaink iránt. De nemcsak jöttek hozzánk, mi is mentünk. Rengeteget utaztunk, tájelőadásokat tartottunk, számos oktatási intézményben, iskolában játszottunk, osztálytermi darabokat, avagy mesejátékokat adtunk elő. Azt gondolom, hogy ebben a mindannyiunk számára nehéz környezetben – elég példaként említeni a megnövekedett rezsiköltségeket – a körülményekhez képest jól helytállt a Szekszárdi Német Színház.

A DBU társulatát jelenleg – a darabokban időnként szerepet vállaló igazgatón kívül – öt színész alkotja. Közülük négyen német nyelvterületről érkeztek a vármegye székhelyére. A négy művész egyike, Paula Donner nyolc év szekszárdi itt tartózkodás után elköszön a társulattól, pályafutását másutt folytatja. Helyette Németországból érkezik hamarosan egy új kolléga. Lotz Katalin hozzátette, hogy a külföldi érdeklődés is mutatja a színház határokon átívelő, mind szélesebb körben kivívott rangját.

– Ismernek és jegyeznek minket – folytatta. – Szívesen jönnek hozzánk külföldről, még akkor is, ha időnként a motivációban fellelhető bizonyos mértékű kalandvágy is. A távolról érkező színművészeink kiszakadnak otthonról és a korábbihoz képest más közegbe kerülnek. Ugyanakkor azt valamennyi kollégánk nyugtázza, hogy a Deutsche Bühne Ungarn segítőkész, összetartó csapatot, közösséget mondhat magáénak. A nagy társulatoknál ez nem minden esetben tipikus jelenség. Nekünk ez az egyik nagy vonzerőnk, varázsunk. A DBU belső udvarán tartott évadzárón is együtt főztünk, zenéltünk, énekeltünk. Ez a közösség kovácsoló tevékenység, mint többletérték is generálja a művészi továbbfejlődést.

A rendezvényen Lotz Katalin bejelentette, hogy a közönség szavazatai alapján Sipos Eszter nyerte el a Teol.hu és a Tolnai Népújság Az év színésze díját. Sipos Eszter lapunk, a Tolnai Népújság ajándékának átvétele után meghatottan osztotta meg gondolatait, hangsúlyozva, hogy a díjat ugyan ő kapta, de ehhez csapatmunka adta az aranyfedezetet.