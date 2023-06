Mint mondta, az egyesület nem is hirdette meg nyilvánosan az eseményt, a honlapján lehetett rá jegyet vásárolni, amely ilyenkor mindig gyorsan elfogy. – Már a már a jövő ilyenkori eseményt is elkezdtük szervezni. Tudomásom szerint már most lefoglalták az összes helyi szállást, annak ellenére, hogy még nem tudni, hogy pontosan mikor lesz és milyen tartalommal – tette hozzá Braun Zoltán.

A Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2007 óta szervez különböző programokat a Györkönyi Pincefaluban. Ezen a héten szombaton újra rendezvénytől lesz hangos a helyszín, ahol ezúttal a Pincehegyi Cimborák rendezvényére gyűlnek majd össze a vendégek, helybéliek, távolabbiak egyaránt.