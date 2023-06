Többek között grafikák, festmények, fotók, kerámiák és kisplasztikák is helyet kaptak a Hetényi 7EK tárlatában. A munkákat egészen június 23-ig tekintheti meg a nagyérdemű.

Dr. Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere nyitotta meg a kiállítást. – Településünk a Keleti Mecsek tájvédelmi körzetében, három város metszéspontjában, falusias hangulatával, a hozzá tartozó Kisújbánya és Püspökszentlászló településrésszel nemcsak a turistákat vonzza, hanem az alkotókat is. Közülük a legrégebben településünkön élő Deák Zsuzsanna grafikusművész kezdeményezésére 2012-ben Hetényi 7EK néven művészcsoport alakult. Ebben az évben nyílt az első közös tárlatuk a helyi művelődési házban, amelyet az évek során több közös bemutatkozás követett Komlón, Orfűn, Pécsett és Pécsváradon is. A csoport tagjainak egyéni kiállításaihoz is lehetőséget biztosít településünk, melyet Bocz Gyula szobrászművész – tiszteletbeli tag – posztumusz kiállítása nyitott. Azóta minden Hetényi 7EK tag lehetőséget kapott legújabb munkáinak bemutatására. Településünk szerény lehetőségeivel támogatja a helyben élő, alkotó művészeket, és hálás nekik, amiért hírünket viszik a világban.

Deák Zsuzsanna, Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszttel kitüntetett grafikusművész, a Hetényi 7EK alapítótagja lapunknak elmondta, sok évvel ezelőtt kiállított már a településen, ahogy Marsai Ágnes képzőművész is. Erről a tárlatról korábban be is számoltunk.

Fotó: Máté Réka

– Annak idején gondoltam egy nagyot, és mivel tudtam, hogy Hosszúhetényben sok képzőművész társam él, ezért úgy döntöttem, hogy felkérem őket, hogy alapítsuk meg a hetényi művészcsoportot. Megalakulásunk óta minden esztendőben kiállítottunk, kivéve a járvány sújtotta években. A tagjaink: Borsi Lakatos László szobrász, aki Kisújbányán él és alkot, főként fémmel és kővel dolgozik. Gelencsér János festőművész, Salgótarjánban lakik, viszont Kisújbányán van nyaralója, így gyakran jár a településen.

Heritesz Gábor Munkácsy- díjas szobrászművész, fával és fémmel dolgozik leginkább. Marsai Ágnes képzőművésznek köztéri szobra áll Hosszúhetényben. Erdélyből érkezett és a kiállításon grafikái tekinthetők meg. Mezei Izabella szobrászművész, de festményeket és grafikákat is készít.

Molnár Sándor Ferenczy Noémi díjas keramikus iparművész, de nem funkcionális kerámiákat készít, már-már szobrász. Takács Gábor fotóművész, különleges technikával készíti képeit, leginkább az éjszakai csillagos eget örökíti meg.