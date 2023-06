Az idén is kiemelt figyelmet szentelt a Völgységi Múzeum az országos Régészet Napja – Régészet Éjszakája rendezvénynek. Már az előző évben is megmutatkozott a kisvárosban az igény arra, hogy a történelemtudományba és a régészetbe is mélyebb betekintést engedjen a Völgységi Múzeum csapata.

Lyublyanovics Kíra játékos régészeti állattani bemutatót tartott. Fotó: Máté Réka

– Igyekezett az intézmény további érdekességeket és különlegességeket megmutatni a gyerekeknek, így nem pusztán a régészet sokoldalúságát ismerhették meg, hanem ki is próbálhattak néhány eszközt például egy miniásatás keretében kerámiadarabokból apró edények bukkantak fel – mondta el J. Stefán Klára, muzeológus. Emellett római kori ruhacsat másolat készült, az agyagozás első lépéseibe is belekóstolhattak a gyerekek és tarsolylemez készítésére is sor kerülhetett az izgalmas délután keretében.

Igazán különleges vendéget is fogadott az intézmény, hiszen Lyublyanovics Kyra a Magyar Nemzeti Múzeum régész-archeozoológusa több mint harminc állati maradvánnyal készült a mai gyermek-, illetve szakmai bemutatóra. Így előbb a negyven fős gyereksereg érdeklődését keltette fel a régészet és a biorégészet iránt, majd szakmai előadásában izgalmas történetekbe ágyazva mesélt munkájáról, kutatási eredményeiről, illetve a biorégészetban, az archeozoologiában rejlő lehetőségekről.

Az országos Régészet Napja programsorozat keretében Tolna megyei állomásként a Völgységi Múzeum a régészét számos ágát igyekezett felfedni a látogatók előtt, így a különböző történelmi korokból kapott egy-egy csipet ízelitőt az eseményre látogató közönség.