Az űr meghódításának ezen epizódja immár valóban történelem. Az Apollo-13 a holdprogram hetedik küldetéseként 1970. április 11-én szállt fel Floridából és 1970. április 17-én tért vissza a Földre, pontosabban zuhant az óceánba Új-Zéland és Szamoa között. Az űrhajó leszálló modulja az eredeti tervek szerint a Holdon landolt volna. Ám a terv egy robbanás okozta vészhelyzet miatt meghiúsult és a három tagú csapat éppen, hogy élve megúszta az utazást.

A trió és a földi irányítószemélyzet megmenekülésért végzett, heroikus küzdelmét mutatja be az 1995-ös amerikai produkció. Ebben Jim Lovell parancsnokot Tom Hanks, Jack Swigert parancsnokimodul-pilótát Kevin Bacon, Fred Haise holdkomppilótát Bill Paxton alakítja. A film óriási sikert aratott, összesen kilenc Oscar-díjra jelölték, ebből kettőt – legjobb vágás, legjobb hang – el is nyert.

Érdekessége az alkotásnak, hogy abban Jim Lovell is játszott pár másodperc erejéig, amikor is egy anyahajón tisztelgett az űrhajósok fogadásakor. Az egykori parancsnok, aki korábban az Apollo-8 tagjaként egyszer már közel került a Holdhoz, az Apollo-13 után nem kapott lehetőséget újabb űrrepülésre. Viszont a Hold túlsó oldalán egy jelentős kráter viseli a nevét. Ma is él, kilencvenöt éves.

Ugyancsak él a nyolcvankilenc éves Fred Haise, aki viszont szakmai szempontból jobban járt, miután 1977-ben ötször is irányíthatta az éppen akkor tesztelt űrsiklót. Jack Swigert 1973-ban eloldotta magát az űrhajós köteléktől, politikai pályára lépett és 1982-ben súlyos betegségben elhunyt.