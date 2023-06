A mű francia alkotók tollából, Amanda Sthers és Morgan Spillemaecker közös munkájaként született, eredetileg Conseil de Famille – Családi tanács – címmel. A negyvenöt éves Amanda Sthers regények, forgatókönyvek, színdarabok igen termékeny szerzője, már tizenöt esztendősen elkötelezte magát az írás mellett. Mindemellett rendez is, 2017-ben bemutatott Madame című vígjátékában nem kisebb sztárok szerepelnek, mint Rossy de Palma, Toni Collette és Harvey Keitel.

Fotó: Mártonfai Dénes

A negyvenhét éves Morgan Spillemaecker a francia színházi világ egyik meghatározó személyisége, elsősorban rendezőként tette le névjegyét ezen a területen, de forgatókönyvek írása is fűződik nevéhez. Nemcsak színpadra állította a Conseil de Famille-t, hanem 2018-ban fimet is készített belőle Comment tuer sa mère – szabad fordításban: Hogyan végezhetsz anyáddal – címmel. A film posztere tökéletesen kifejezi, hogy miről is szól a Viszlát, Mama! A plakáton a középen ülő, uralkodói pózban feszítő anya mögött ott áll három felnőtt gyermeke, széles mosollyal. A kép idilli lehetne, amennyiben a három gyermek által a falra vetett árnyék nem rajzolná ki a kezeikben rejtegetett pisztoly, kisbalta és konyhakés sziluettjét...

Mindez érzékletesen magyarázza azt, hogy a francia közönséget miért éppen a „Kegyetlenül vicces”, avagy „Fekete humor, amit öröm nézni” mottókkal csábították az előadásokra. A Szekszárdi Német Színház honlapján található cselekmény kivonat is hasonló módon érzékelteti a műfaji jellemzőt: „Vicces? Tragikus? Mindkettő!” A darabról ez az ismertetés olvasható: „Ki ne hibáztatta volna már a szüleit a saját boldogtalanságáért? Legszívesebben kihajítanánk őket, mert úgyis ők a hibásak mindenért. A karrier stagnál, a pénz kevés, a kilátások bizonytalanok, a gyerekek az agyunkra mennek. Ráadásul az anya öreg, és »az élet halálos betegség, aminek az öregedés az első tünete«. A történetben szereplő három testvér gyakorlatiasan, a maga módján kívánja megoldani a helyzetet. Míg végül a való élet közbeszól...”

– Valóban közbeszól, mert mint az kiderül, az idősödő anya imád élni, mondhatni a legerőteljesebben a családban – tette hozzá Lotz Katalin, a Deutsche Bühne Ungarn igazgatója. – Éppen ezért plakátunkon az életet nagykanállal habzsoló anya látható. A darab ugyan könnyed csomagolású, ám tartalmában nagyon is komoly, ezt a kettősséget kiválóan érzékeltetik színészeink. Egyébként Verena Koch, korábban színházunkban dolgozó német rendező javaslatára illesztettük műsor rendünkbe. A június 15-i premier után június 20-án és 21-én is előadjuk a DBU-ban, június 22-én pedig a fővárosban, a Bethlen Téri Színházban. Júliustól nyári szünetet tartunk, majd augusztus 11-től ismét folytatjuk a munkát.