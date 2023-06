A következő kategóriákban (művészeti ágakban) tevékenykedőktől fogadott be pályázatokat az MMA: építőművészet, film- és fotóművészet, iparművészet és tervezőművészet, irodalom, képzőművészet, művészetelmélet, népművészet, színházművészet, zeneművészet.

Könyv Kata, aki az utóbbi időben már nemcsak festményeket, hanem a síkból kiugró műveket is készít, Átlényegült anyag címmel nyújtotta be pályázatát. Juhos Lehel pedig 3D-s bútortervezéssel kapcsolatos elképzelései megvalósítására kért és kapott támogatást. Az elnyert összeg, ha nem is nagy, mindenképpen anyagi biztonságot jelent az alkotóknak.