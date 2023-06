Sok esetben olyan embereket is megment a biztos büntetéstől, akik bűnösök. Ezt ő is tudja, de túllép az erkölcsi dilemmán, mivel megszédíti a pénz és a siker. Nem csak munkájában, de magánéletében is szerencsés: gyönyörű felesége van.

Egy napon komoly kísértéssel találja magát szemben: egy tekintélyes New York-i cég megbízottja nagyon jól fizető állást ajánl számára. Feleségével New Yorkba utazik, ahol hamarosan megismerkedik a cég titokzatos vezetőjével, John Miltonnal (Al Pacino). Belekóstol a fény, a pompa világába és a megnyerő modorú, határozott Milton fényűző életébe, akit csodaszép, könnyűvérű nők vesznek körül és elképesztő hatalommal bír. Megszédíti, majd hatalmába is keríti ez a világ, amely csak kívülről csillogó, de belülről gonosz és rohadó, hiszen maga az ördög irányítja.

Az ördög ügyvédje egy mesterien összerakott thriller, horror elemekkel gazdagítva. A fullasztó atmoszférájú, kiváló színészi alakításokkal bíró 1997-es filmet a Garni-zónát, a Dolores Claiborne-t és a Ray-t jegyző Taylor Hackford rendezte Andrew Neiderman regénye alapján. Ha még nem láttad, de meglepetésekre és váratlan fordulatokra vágysz, ajánlott megtekinteni, de ha már ismered, akkor is újra és újra meg lehet nézni, hiszen időtálló mozi.

Az ördög ügyvédje – csütörtök, 21.00 VIASAT 3