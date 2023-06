Maga a potehi műfaj a 19. században született meg Kínában, majd hamarosan Tajvanon is megjelentek képviselői. A több mint 250 éves története alatt a helyi szokásokhoz idomult, formálódott és vált Tajvan egyik legkülönlegesebb művészeti előadásformájává. Kiváló társulatok születtek, akik napjainkban is tartanak művészi előadásokat, sőt, még a televízió is közvetíteni szokott potehi-előadásokat.

