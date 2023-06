Mindenkinek tartalmas elfoglaltságot kívánt a XXII. Völgységi Könyvfesztivál megnyitásakor Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere elismerően szólt a szervezésről, aminek köszönhetően ismét gazdag és színes kínálat várja a közönséget a péntek délutántól vasárnap délelőttig tartó rendezvényen. A város és egyúttal a térség kiemelkedő eseményének a hagyományos helyszín, a Perczel kert ad otthont.

Filóné Ferencz Ibolya polgármester mondott köszöntőt. Fotó: Máté Réka.

A kulturális seregszemle a rengeteg kötet, kiadvány mellett koncertekkel, élménybeszámolókkal, kézműves foglalkozásokkal és sport programokkal is szolgál. Az első napon, tehát pénteken a Kränzlein tánccsoport 15.30 órakor kezdődő műsora, majd a polgármesteri megnyitó után Schnell-Nagy Erika, a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár vezetője lépett a színpadra. Bejelentette, hogy A könyvtárért, a kultúráért-díjat idén Filó Tamás veheti át. A kitüntetett már diákként is sokat segített a könyvtárnak, történelem-földrajz szakos tanárként folyamatosan szervez osztályokat, diákokat az intézmény versenyeire, vetélkedőire, kiállításaira. Évek óta jelen van a Völgységi Könyvfesztiválon, mint írók moderátora, beszélgető partnere.

Fotó: Máté Réka

A tíz évvel ezelőtt létrehozott Tolna Megyei Értéktárról 16 órától dr. Say István enök adott összegzést. Ehhez kapcsolódva nyitotta meg Kult Imréné, a Bonyhádi Értéktár Bizottság elnöke a Bonyhádi értékeink című kiállítást a könyvtár olvasótermében. A helyszínen fotók mutatják be a város nevezetes épületeit – például a könyvtár is szerepel az egyik felvételen – , illetve egyéb kultúrkincseit, emellett a nemzetiségekkel kapcsolatos anyagok, valamint jeles személyiségek munkásságát idéző emlékek is megtekinthetők.

Dr. Dobos Gyula, a megyei levéltár nyugalmazott igazgatója az első alkalommal húsz éve megjelent, A Perczelek című kötetének új, bővített kiadását mutatta be. A három ívvel gyarapított, immár ötszázharminc oldalas könyv információkat közöl mások mellett a leszármazottakról, a színes oldalak száma a korábbihoz képest a duplájára emelkedett.

Filó Tamás vehette át a könyvtárért díjat Schnell- Nagy Erikától. Fotó: Máté Réka

A Biblia, a Könyvek Könyve. Ezzel a címmel Borics Tamás, az Elizabeth Sanders Keresztény Misszió lelkipásztora tartott előadást. Palotás Petra író-olvasó találkozón mutatkozott be az érdeklődőknek. Az egykori tévés műsorvezető 2002-től napjainkig több mint tucatnyi romantikus regénnyel örvendeztette meg rajongóit. M. Kácsor Zsolt a gyermekek egyik nagy kedvence, meseíró a Zabaszauruszok sorozat hatodik részét hozta magával a fesztiválra.

Fotó: Máté Réka

Az esti időszakban lezajlott a Bonyhád, a Völgység szíve című, várostörténeti monográfiasorozat első kötetének hivatalos bemutatója. Ennek keretében Czövek Attila régész főmuzeológus, Máté Gábor néprajztudós és dr. Farkas István Gergő történész, a Völgységi Múzeum igazgatója tudomány népszerűsítő előadását kísérhette figyelemmel a közönség. A hivatalos rendezvény füzért este nyolc órától a Csobogó együttes fellépése zárta.

Jutalmakat kaptak a művészi vénájú gyermekek

Olvas a család címmel hirdetett rajzpályázatot általános iskolás diákoknak a Solymár Imre Városi Könyvtár. Pályázni A/4-es méretben, bármilyen technikát alkalmazva lehetett. Összesen kilencven darab pályamunka érkezett, nemcsak helyi, azaz bonyhádi, hanem bátaapáti, pécsi, szekszárdi és teveli kisiskolások is jelentkeztek műveikkel. A Markovics Mihályné, Gálosné Barabás Aranka és Stekly Zsuzsa alkotta zsűri döntése alapján a pénteki fesztivál megnyitó után huszonnégyen vehették át a legjobbaknak járó ajándékokat. 1. osztályosok: Duman Lina Nur, Fekete Márk, Kajtár Zsófia, különdíjas: Salanga Liza. 2. osztályosok: Sára Gábor, Baranyai Lara, Böcz Imola Zea, különdíjas Fenyvesi Boglárka. 3. osztályosok: Mészáros Laura, Bank-Bareith Dorina, Arndt Hanna, Kőszegi Lili, különdíjas: Klopcsik Abigél. 4. osztályosok: Jakab Szófia, Zámbó Fanni, Hofmeister Szaffi, különdíjas: Künsztler Emma. 5. osztályosok: Tarnai Izabella, Cseke Júlia, Ye Rongkai, különdíjas: János Olivér. 6. osztályosok: Miklós Gabriella, Sárközi Melodi, Deér Bence.

A Völgység szíve a kezdetektől az újratelepítésig

A fesztiválon bemutatott monográfia első kötete Bonyhád történetének kezdetétől a 17. századig terjedő időszakot öleli fel. László János és Szőts Zoltán szerkesztők ezt írták a kötet előszavában: „A honfoglalás előtti korokat vallató Czövek Attila és K. Tóth Gábor régészek a terepbejárások eredményeivel egészítették ki a korábbi ásatások, leletmentések során feltárt emlékeket, amelyek segítségével rekonstruálhatók a múlt évezredekben Bonyhád vidékén élt civilizációk. E munkát szerencsésen segítette a város új hídjának és a biogáz telepnek építése, illetve az ezzel együtt járó földmunkák következtében előírt kötelező régészeti feltárás, Szabó Géza régész és csapata országosan is jelentős új régészeti eredményeket, felismeréseket hozott. Az egyes korszakok egyenetlen megoszlású leletegyüttesei miatt egyértelmű, hogy a történet és a leletek együtt adják a régészeti fejezetek tartalmát. K. Németh András régész, a megye középkori templomairól írt monográfia szerzője, a város középkori történetét bemutató fejezet írója, már a IV. Völgységi Konferencián tartott előadásával megalapozta tanulmányát. Dávid Géza a török forrásokat vallatta a Bonyhád a 16. században fejezetben. A Régészeti adatok Bonyhád határa török kori történetéhez szerzője pedig K. Németh András. A táj és lakói a török kiűzésétől Bonyhád újratelepítéséig (1686–1720) fejezet szerzője Máté Gábor néprajzkutató.”