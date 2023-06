A Nehéz csomag a Völgység székhelyére is eljutott. Nem valóságos poggyászról van szó, hanem a Deutsche Bühne Ungarn különleges előadásáról, mely német eredetiben a Schweres Gepäck címet viseli. A darab fájdalmas, tragikus eseményre emlékeztet: hetvennyolc évvel ezelőtt Budaörsről gördült ki az a vonatszerelvény, ami a kollektív büntetéssel sújtott magyarországi németek első csoportját szállította Németországba.

Fotó: Máté Réka

A naptár január 19-ét mutatott, s ez a nap – az Országgyűlés 2012-ben hozott határozata értelmében – a magyarországi németek elhurcolásának és elűzésének emléknapja. Az előadás, szabadtéri audio-séta révén, több szereplőjének történetén keresztül meséli el a magyarországi németek életének döntő pillanatait az 1941-es népszámlálástól az 1946-os kitelepítésig. „Részeseivé válunk egy magyarországi német család életének, átérezhetjük a családtagok közötti ellentéteket, kételyeiket, fájdalmaikat, emlékeiket, és átélhetjük a megérkezést Németországba” – olvasható a műsorfüzetben.

Fotó: Máté Réka

A történelmi forrásokon és a kitelepített németekkel, illetve leszármazottaikkal folytatott beszélgetéseken alapuló darab tavalyi, szekszárdi premierjének Köhlerné Koch Ilona is tanúja volt. A Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke a látottak hatására úgy gondolta, hogy a megrázó élményt kiváltó előadásnak feltétlenül helye van városában is. Célkitűzése nemrég meg is valósulhatott, köszönhetően a Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat százkilencvenezer forintot kitevő támogatásának, mely összeghez, anyagi lehetőségei szerint, a Bonyhádi Német Önkormányzat is hozzájárult.

Fotó: Máté Réka

– A Nehéz csomag által bemutatott történelmi helyzet máig elevenen él szinte az összes német gyökerű, magyarországi családban – mondta el lapunknak Köhlerné Koch Ilona. – Hiszen a kitelepítés nemcsak közvetlenül, hanem a kényszerűen távozó rokonok, hozzátartozók révén közvetve is tömegével sújtotta a hazai németséget. Így volt ez Bonyhádon is, ahonnan első alkalommal 1946. június 3-án, majd június 5-én indultak el a kitelepített németeket szállító vonatok, ezer-ezer emberrel a vagonokban. Azután ezeket a szerelvényeket később sajnos újabbak is követték.

Fotó: Máté Réka

A városban egymás után kétszer, 15 és 18 órától tárult a Nehéz csomag a közönség elé, egy-egy alkalommal ötven-ötven fő számára. A darab a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ színháztermében kezdődött, ezután a katolikus templomnál, illetve a szabadtéri színpadon folytatódott, majd a művelődési ház vagonokat imitáló, zárt folyosóján, végül a színpadon zárult. Köhlerné Koch Ilona egy megrendült közönség látványát nyugtázta, részben a feltörő családi emlékek, részben a szuggesztív, mély érzelmi hatást kiváltó előadás okán.

Helyi különlegességet jelentett, hogy a nézők között volt a külön is köszöntött Jenei József, aki Bonyhádon született 1946. május 30-án, tehát az előadás évfordulóján. Bár édesapja és édesanyja a kitelepítettek listájára került, az újszülöttet látva a kitelepítési biztos úgy döntött: a család maradhat hazájában, Magyarországon.