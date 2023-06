Augusztus huszadikára készülnek a városban, június 26-án már be is jelentették a rendezvény idei sztárfellépőit.

– A nemzeti ünnepeink között a harmadik olyan állami ünnepünk augusztus 20-a, amely a legfontosabb mindannyiunk számára március 15-e és október 23-a mellett – mondta el a sajtótájékoztatón Szabó Péter, Paks város polgármestere – Évek óta megszokhattuk, hogy a Csengey Dénes Kulturális Központtal (CSDKK) karöltve a város önkormányzata Szent István napok címmel szervez kétnapos rendezvényt.

Augusztus 19-én már kicsit előünneplünk az Ürgemezei pihenőparkban, ahol Geszti Péter is fellép Best of Geszti című műsorával, Dés László és Oláh Gergő mellett. Nagyon jó kis programban lesz majd részünk természetesen augusztus 20-án is. Szokásainknak megfelelően a Jézus Szíve Templomban tartjuk az ünnepi szentmisét majd a kenyérszentelést követően délután folytatódik az ünnepség, amivel minden korosztálynak szerettünk volna kedvezni, megfelelni.

Fotó: Molnár Gyula

Olyan híres emberek fordulnak majd meg az ünnepen, akik miatt mindenképp érdemes lesz ellátogatni az Ürgemezei Pihenőparkba, mondta el a polgármester. Az estét Azahriah nagykoncertje zárja majd, és természetesen előtte is több fellépővel és színes programokkal várják majd a nagyérdeműt.

– Az ország legnagyobb, élő, nemzeti lobogójának a megalkotására invitálunk mindenkit, amire összesen százötven darab pólót tudunk felajánlani – emelte ki Márkus Zalán a Csengey Dénes Kulturális Központ igazgatója –, a jelentkezést egy névvel és pólómérettel tehetik meg a [email protected] e-mail címre küldött levéllel. Reménykedünk benne, hogy a tervezett hat-hétszáz jelentkező össze fog jönni erre az alkalomra. A rendezvény területe a tó vonalától a Lengyel focipálya előtti útig terjed majd, ez több mint húsz ezer négyzetméter területet fed le.

A második napon pedig a gyerekek részére egy közel hatezer négyzetméteres játszóparkot fogunk létrehozni. Ebben különlegesség lesz, hogy az előző években nem volt vizes játékunk, amit idén pótolni fogunk. A szombati napra terveztünk egy habpartit, amiben a paksi atomerőmű tűzoltósága lesz a segítségünkre. A flashmob menetéről e-mailben tájékoztatjuk majd a jelentkezőket, körülbelül negyven percet vesz majd igénybe. A résztvevőknek egy apró meglepetéssel készülünk.