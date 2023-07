László Attila polgármester elmondta, hétfőn a bonyhádi Völgységi Múzeumba látogattak a gyerekek, majd a tűzoltó múzeumot is megtekintették. Délután kézműves foglalkozást tartottak nekik, agyagoztak, tarsolylemezt készítettek, megismerkedtek a nemezeléssel.

A keddi foglalkozás Závod megismerésére fókuszált, a mesesétány tizenegy állomását járták végig a gyerekek, és erről készítettek egy kis fogalmazást, délután pedig kézműves foglalkozáson vettek részt. A tábort és a foglalkozásokat Farkas Mónika koordinálta.

Szerdán furfangos vetélkedőt szerveztek, a kreatív elfoglaltság mellett dinnyézésre, fagyizásra is jutott idő. Csütörtökön Zengővárkonyba látogatnak a gyerekek, ahol meglátogatják Vakond Vilit, majd játszótéri program következik. Kovács Gábor zenész is a tábor vendége volt, aki a hangszerkészítés egyszerű fortélyait mutatta be.

Az utolsó tábori napon előadnak egy mesejátékot a fiatalok, de lesz légvár, csillámtetoválás, arcfestés, szalonnasütés, sőt kertmozi is.

László Attila elmondta, a gyerekek 5 és 13 év közöttiek, úgy gondolják, nagy segítség ez a tartalmasan eltöltött egy hét a szülőknek. A gyerekek többsége závodi, de a környező településekről is jelentkeztek néhányan.

A részvétel nem került pénzbe a szülőknek, a költségeket adományokból és az önkormányzat finanszírozásából oldották meg. Közben ügyeltek arra is, hogy a környékbeli táborozási lehetőségekkel ne ütközzön a závodi mesetábor.