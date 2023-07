– Még a rendszerváltás előtt volt egy tévéműsor, A bűvös kockázat, mely az akkoriban született hazai ötletekkel, találmányokkal foglalkozott. Pomezanski György vezette, s egyik emlékezetes megállapítása így hangzott: „A baj nálunk a hozzáállással van. Ha valaki előrukkol valami újdonsággal, azt kérdezik tőle: miért? Ahelyett, hogy azt kérdeznék: miért ne?” Hajduné Tölgyesi Lívia is lépten-nyomon újdonságokkal áll elő. Etikát, erkölcstant tanít, főként általános iskolásoknak, és esetenként a saját könyveit is beviszi az órákra. És tőle is azt kérdezik: miért?

– Két éve költöztünk Gyönkre – mondja – a férjem nyomdász, keszőhidegkúti gyökerekkel. Korábban Pomázon éltünk. Pályám elején marketinggel foglalkoztam, aztán tanítani kezdtem, tankönyveket írtam. Mesekönyveim is vannak, és felnőtteknek szóló kötetem is jelent már meg. Tolnába kerülve először a kölesdi iskolában dolgoztam, aztán Szedresen folytattam a munkát.

Egy gondolatserkentő füzet. (Beküldött fotó)

– Sok mindennel foglalkozik. Nehezen találta meg a helyét, megtalálta egyáltalán, vagy még mindig keresi?

– Egy kreatív embert nem jellemezhet a megállapodottság. Mindig jönnek új ötletek, és mindig vannak nagy találkozások, amelyek módosítják a pályánkat, a világlátásunkat. A Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán egy pap-tanár, Mészáros János az etikára irányította a figyelmemet, és megéreztem, hogy ez lesz az én utam. Ez a filozófikus gondolkodásmód. Úgyhogy miután végeztem, el is mentem a veszprémi egyetemre, ahol akkor indult az etika szakos tanárképzés. Ott Kamarás István tanár úr figyelt fel rám, és beajánlott az erkölcstan tantárgy tankönyveinek, tanmenetének kidolgozói stábjába. Én főleg az általános iskolai tananyaggal foglalkoztam Gyermekfilozófiai ismereteket az OKI-val (Országos Közoktatási Intézet), elsősorban Falus Katalinnal (való együttműködés során szereztem. Gyakorlatilag a nulláról építettem fel, munkatársaimmal az ötödik, hatodik, hetedik és a gimnáziumi tizenegyedik osztály tananyagát, az OFI-ban (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) megbízásából. Az első erkölcstan órát én tartottam Magyarországon, ami egyben sajtótájékoztató is volt. Bemutattam az újságíróknak az új tantárgyat. Sikerrel. Azt csináltam, amit szerettem: érzékenységre, toleranciára, gondolkodásra neveltem a gyerekeket. Mesekönyveket, foglalkoztató füzeteket készítettem, melyeket segédletként bevittem az óráimra, ami nem mindenkinek tetszett. Szóval akadtak súrlódásaim itt-ott-amott.

– Folyamatosan tanított, vagy voltak kihagyások a bonyodalmak miatt?

– Amikor tankönyvet írtam, nem tanítottam, legföljebb félállásban. És akkor sem vállaltam más elfoglaltságot, amikor a MOB (Magyar Olimpiai Bizottság) felkérésére kidolgoztam a sporterkölcstan és sportetika kerettantervét. Ismerték a nevemet, mert Veszprémben annakidején sportetikából írtam a szakdolgozatomat. Így aztán a mai napig az én módszerem alapján oktatják ezeket a tárgyakat a sportiskolákban. Megalapítottam a Magyar Sportetikai Társaságot, szerveztem több sportetika konferenciát. A közelmúltban felkért a Magyar Edzők Társasága, hogy segítsem és publikáljam a munkájukat.

– A nagyközönség persze nem a szakmai munkásságát, hanem az irodalmit, a mesekönyveit ismeri…

– Igen, az idei könyvhéten is dedikáltam Budapesten. Első kötetem 2009-ben jelent meg. Eddig öt könyvem és három gondolatserkentő, rendhagyó foglalkoztató füzetem látott napvilágot. Az egyik kötetemet, a Bükki bűbájosok címűt most fordítják angolra, és valószínűleg film készül belőle. Ez egy fantasy alkotás, a kelet-európai mondavilágot mutatja be. Már a második kiadása is fogyóban van.

– De Gyönkön is készül valamire: helyi lapot akar indítani. Mikortól?

– Ez lesz a Vecker című havilap, és terveim szerint már augusztusban megjelenik az első szám. Gyönkön és a környező falvakban terjesztenénk, ingyenesen, programajánló és kulturális tartalmakkal. Helyi tévé van, meglátjuk, hogy az újságra lesz-e igény.