Szombaton indult a szekszárdi Gyűszűbirtokon a PIC-túra Alkotótábor, melyen hét képzett alkotóművész vesz részt.

– A tábor hívószava, de inkább azt mondanám, témája a szekszárdi borvidékhez erősen kapcsolódik, ugyanis Hamvas Béla gondolatai alapján „A teremtés mámora” a kulcsmondat, amire épül az egész tematika – hangsúlyozta Könyv Kata, festőművész. A hét folyamán hét művész vesz részt a programokon, hiszen nemcsak alkotunk, hanem ez az idő alatt folyamatosan ismerkedünk a táj szépségeivel és ajándékával a finomabbnál finomabb nedűkkel, azaz a borokkal is.

Rögtön az első napot a Pincemesék című kiadvány hét történetének megismerésével kezdték a résztvevők, ahol több művészeti ág is egybefutott.

– A párommal, Tóth Robival közösen írtuk meg a Pincemesék című könyvet, mely a helyi borkultúrát és borászokat hivatott bemutatni. A hét különböző borról, amiről beszélgettünk mindet végig is kóstolhatták a résztvevők, és Szabó Dávid gitárjátékával tette még színesebbé a lírikus estet – válaszolta kérdésünkre Szabó Berni üzletvezető.

Alkotnak és a borvidékkel ismerkednek a művészek hét napon, hét éjen át (Fotó: Denes Martonfai)

A szervezők kiemelték, a Mokk'Art mozgalom tábora nagyon fontos számukra és hagyományteremtő célzattal szervezték meg már rögtön az első alkalmat is. A festményekből készült kiállítás megnyitójára csütörtök délután kerül sor a birtokon.

– A Gyűszűbirtokon belül a Mokka kávézó egy kulturális kis sziget, ahol azok a művészeti alkotások tömörülnek, melyek javarészt Tolna megyei és helyi kötődésű művészek kezei közül kerülnek ki. A PIC-túra Alkotótábornak többek közt az is a lényege, hogy az itt születő művekből egy állandó kiállítást hozzunk létre, aminek a kávézó ad helyet - magyarázta Tóth Róbert, szervező.

A tábor szakmai vezetője elmondta természetesen az alkotás elsődleges számukra, ugyanakkor a kísérő programok, mint a hétvégi terepjárós kalandozásuk is új perspektívát adott számukra.

Könyv Kata olyan szakmai kiválóságokat hívott meg többek között, mint Bereczki Kata, akinek alkotásai tavaly a ZamJam fesztivál kiállító pavilonjában is megtekinthetőek voltak. A festőművész simontornyai származású, jelenleg Nagykovácsiban él. Alkotásai nemcsak hazánkban, de többek közt külföldön Észtországban, Brüsszelben, Szlovéniában és Németországban is bemutatásra kerültek korábban. Bereczki Kata, jelenleg debreceni kiállítására készül.

Bereczki Kata is ellátogatott a szekszárdi alkotótáborba (Fotó: Mártonfai Dénes)

– Festőművész végzettségemet a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szereztem 2011-ben, hivatalosan végülis innen indult minden. A képeim figurálisak, általában fotó alapján készülnek és egy-egy történetet mesélnek el, vagy élethelyzetet mutatnak be, amiben mondjuk nekem is részem volt az adott időszakban. A festményeim színes foltokból állnak össze, a környezetet általában leegyszerűsítem. Vannak állandó témáim, ilyen például a strandolók, a Balaton is, ami miatt Zamárdiban a ZamJam fesztiválon egy pavilonban is ki állították tavaly nyáron a festményeimet. A szekszárdi tábor témája is nagyon tetszik: a bor és borvidék. Szeretem, ha egy-egy képem meg tud teremteni egy hangulatot, emléket tud felidézni a nézőjében – mondta Bereczki Kata.

A résztvevő művészek: Lucza Zsigmond, Ráskai Szabolcs, Gesztelyi Nagy Zsuzsanna, Szabó Henrietta, Ellenbacher Ibolya és Bereczki Kata.