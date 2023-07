Demjén Ferenc fellépéséről egyszerre nehéz és könnyű is beszélni. Ennyire letisztultan, álarc, díszletek és show-elemek nélkül kevesen tudják sikerre vinni a koncertjüket.

És itt nincs olyan, hogy most jönnek a nagy slágerek. Elkezdődött a koncert és az elsőtől az utolsó számig nagy sláger szólt. Szerény kiállásával, mindenki számára ismerős, mély érzéseket kiváltó monológjaival hibátlanul vezetett végig a dalokon. Vezetett jelképesen is, hiszen már jó ideje a színpadkép kötelező eleme a hatalmas, bőrüléses motor, amely támaszul szolgál Demjén számára.

Ezzel együtt is kifejezetten karakteres az, ahogyan Demjén nem csak a hangjával és az arcával, hanem a kezével is kommunikál a közönséggel. Elég egyetlen koncertvideót megnézni és látszik, hogy kézmozdulataival is meséli a dalokat, a szövegeket, az érzéseket és szinte a színpadra, magához közel hívja az embereket.

A hangja pedig tisztán csengett akár a Jégszív, az El kell, hogy engedj, a Mindig ugyanúgy, a Jöjj vissza vándor, a Fekszem az ágyon, a Szabadág vándorai, a Darabokra törted a szívem sorait énekelte. Amikor pedig a Gyertyák és a Hogyan tudnék élni nélküled szólt, többen is sírva fakadtak a közönség soraiban. Mindenkit megérint, ha azt hallja, hogy

Mindazokért, kiket nem láttunk már régen,

Akik velünk együtt ünnepelnek az égben,

Kiknek őrizgetjük szellemét,

Mindazokért egy-egy gyertya égjen.

Elhangzott az El kell hogy engedj, Mindig ugyanúgy, Fekszem az ágyon, Sohase félj, Kell még egy szó, a Felnőtt gyermekek, a Kihűlt, Üres kocsmák asztalán, a Szerelemvonat és a Sajtból van a hold is. Két szólóénekes van Demjénen kívül a zenekarban, akik egy-egy dal erejéig lépnek színpadra, és tökéletesen hozták a szinte kötelező magas minőséget: Subecz Tamás és Bársony Attila.

Nem volt gyenge pont, végtelen profizmus jellemezte a zenekar minden tagját. Menyhárt János gitáros-dalszerzőpedig nem véletlenül kapott hatalmas tapsot. A V’-Moto-rock alapítója úgy varázsolta elő az örök dallamokat gitárjából, hogy azt mindenki érti és átérzi. A közönséget így kell a zene nyelvén, teli szívvel-lélekkel, jóleső érzéseket közvetítve elengedni.

Az idei ZamJam fesztivál csúcspontját ez a koncert jelentette Zamárdiban. Kívánunk még sokáig nagyon jó egészséget Demjén Ferencnek!

Fotók: ZamJam hivatalos

