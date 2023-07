Harminckét évvel ezelőtt Johann Gyula lelkész rendezte meg az első fúvóstábort Kismányokon, majd az évek során testvére, Johann Attila zenetanár vette át az irányítást.

Fotó: Máté Réka

– Az idei a harmincadik tábor, közel harminc résztvevővel. Vannak visszatérők, szinte már tanárok, illetve akik időközben valóban zenetanárok lettek, és minden évben vannak új érkezők is. A résztvevők viszik a tábor hírét, hogy milyen jól érezték itt magukat. Van, aki a felhívásra érkezik, vagy épp a helyi lelkész közvetítésével – mondta Johann Attila táborvezető. – Mivel több korosztály, és ezzel együtt különböző tudásbeli szint találkozik itt, a tábor elején felmérjük, hogy ki milyen hangterjedelemmel, milyen technikai tudással bír. Jól bevált kottakészletünk van, köztük igazi jolly jokerek, így mindenkinek tudunk a szintjének megfelelő zenét találni. És minden évben vannak új dalok is.

– Természetesen egymást is inspirálják, egymástól is tanulnak a fiatalok. Tegnap például a kicsik végeztek a templomban a tanár vezette próbával, majd a táborban nekiálltak kettesével gyakorolgatni, és volt, hogy a harmadik odament ütni nekik a tempót, segíteni a ritmusban. De ahogy egymás mellett ülnek – mert ugye a csapatokon, formációkon belül is vannak tudásbeli különbségek –, szintén húzzák egymást előre – tette hozzá a táborvezető.