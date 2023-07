Kaposi Ildikó ifjúsági könyvtáros elmondta, amellett, hogy írásgyakorlatokat, trükkös feladatokat végeztek, arra is törekedett a foglalkozások során, hogy kizökkentse a 14-19 éves táborozókat a komfortzónájukból.

Az első nap az ismerkedésé volt. Mindenki hozott magával három tárgyat, amiről úgy gondolta, hogy leginkább jellemzi őt, és azok alapján bemutatkozott. De egy-egy vicces, vagy éppen kalandos sztorit is lejegyeztek magukról egy cetlire, bedobták azokat egy „kalapba”, így csak a felolvasás után derült ki, hogy kiről szól a történet. Egymás neveit is kihúzták, ennek a célja az volt, hogy mindenkinek legyen valamelyik társa személyében egy jóságos manója, aki egész héten kedveskedik neki, de úgy, hogy titokban maradjon a kiléte.

A hét során rengeteg kreatív írást segítő feladat várt a fiatalokra, illetve közösen és egyénileg is alkottak történeteket, verseket. Minden napra jutott valamilyen házi feladat is. Volt például, hogy hazafelé megfigyeltek valakit, és elképzelték, milyen élete lehet. Van, aki egy kisgyerek, más egy anyuka vagy éppen a busz egyik utasa bőrébe bújt, de olyan is, aki azt írta meg, miként élhet egy hajléktalan.

Kedden Bogyiszlón, a Holt-Duna partján töltötte az ideje egy részét a társaság. Itt elvonultak, kikapcsoltak, csendben voltak, és azt kapták feladatul, hogy egy természeti jelenségként fogalmazzák meg gondolataikat. Arra is volt példa, hogy a nevük betűiből mindenki új szót alkotott, és ahhoz jelentést társított, így létre hozták a saját szlengszótárukat. Egyik nap a Mattioni-házban jártak, ahol a könyvtár antikváriuma található. Innen mindenki választhatott egy könyvet, amelyet egy üzenet kíséretében elhagytak a város valamely pontján.