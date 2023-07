A hét során rengeteg kreatív írást segítő feladat várt a fiatalokra, illetve közösen és egyénileg is alkottak történeteket, verseket. Minden napra jutott valamilyen házi feladat is. Kaposi Ildikó ifjúsági könyvtáros elmondása szerint amellett, hogy írásgyakorlatokat, trükkös feladatokat végeztek, arra is törekedett a foglalkozások során, hogy kizökkentse a 14-19 éves táborozókat a komfortzónájukból.

Az előadók között volt Jakobovits Kitti irodalomterapeuta, pszichológus, aki irodalomterápiás foglalkozást tartott, Dicső Zsolt író, költő, szerkesztő a kreatív írásról beszélt, Fekete Richárd költő, szerkesztő, egyetemi oktató gyakorlati tanácsokat adott, míg Molnár T. Eszter író rendhagyó irodalomórát tartott. Kaposi Ildikóval Tóth Tímea szerkesztőnk beszélgetett.

Korábbi beszélgetéseinket ide kattintva találja!