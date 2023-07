Mire jó a tavalyi sikeres fesztivál emléke?

Az ott megjelentek és az arról valamiért lemaradtak inspirálására, a mostani eseményre való részvételre. A hazai fesztiválvilágba belépő dunaföldvári rendezők és lebonyolítók, az akkori remekül összeállított műsorral, a nyíltszívű, érdeklődő és bulizni akaró közönség szerencsés találkozásával, döbbenetes és sokak számára irigylésre méltó sikert arattak. Azt kell megismételni. A szervezők már legalább egy fél éve dolgoznak érte. Bízzunk a sikerükben!

Ez egy csábítóvá tett könnyűzenei fesztivál

Elvileg elég lenne a sláger és a letöltési listák Top 10-es előadóit leszerződtetni. Abból a világ egyik leglátogatottabb fesztiválja kerekedne, ahol a közönség el sem férne azon a gyönyörű helyszínen…

Vélhetően ahhoz egy árnyalattal nagyobb büdzsére lenne szükség, és amíg az nem áll rendelkezésre, a programszervezők mesteri műsorszerkesztő képességét kellett kihasználniuk. Láthatóan jól ráéreztek arra, hogy a jókedvű buli nem föltétlenül a hatalmas gázsiktól függ.

Éppen ezért jókedvcsináló előadókat állítanak mindkét színpadra, péntek délutántól – vasárnap hajnalig. Itt lesznek a jövő sztárjai, mellettük a már legalább két generációt sikerrel elvarázsolók, akikre a dolgok állása szerint újabb sikeres évek várnak. A változatosság kedvéért is, gépi és zenekari segítséggel, vagy a diszkó világ mozgó stúdióival fölfegyverkezve.

Különleges vendégek is érkeznek

Az egy évvel ezelőtti siker, a szemre ismét sokat ígérő idei lehetőség is könnyű döntési lehetőséget adott ahhoz, hogy az EFOTT után a Parti Fesztiválon is megjelenjen a kedvcsináló bemutatkozásával a Szegedi Tudomány Egyetem csapata, akik egy chill-zone-t is kialakítanak az őket meglátogatóknak.

Fotó: Balogh Tamás

Újabb egyetemmel egészül ki a sor: A Dunaújvárosi Egyetem is a kiállítók között lesz! A DUE standjánál ingyenes, személyre szabott pályaorientációs tanácsadáson vehetnek részt az érdeklődők, ezen felül értékes információkkal és ajándékokkal gazdagodhatnak. Mellettük még egy szellemi műhely is csatlakozott az eseményhez: a Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség.

Szombaton a 2022-ben országos rekorder címet elnyerő Atomenergetikai Múzeum kiterjeszti a valóságot és ellátogat a Parti fesztiválra, így az esti koncertek előtt garantált a tudományos-fantasztikus warm-up.

A részletes programtervekről a duol.hu-n olvashatnak.