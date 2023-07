A rendezvényeket szervező Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. által az MTI-hez eljutatott közleményben ismertették: az Orgonák éjszakáján, augusztus 5-én Illényi Katica, Verbay Zsolt és Bundzik Steve közös orgonakoncertjén a klasszikusokon kívül több filmzene is felcsendül majd olyan világhíres szerzőktől, mint Ennio Morricone vagy John Williams.

Az elismert ének- és hegedűművész, a Liszt-díjas Illényi Katica a koncerten a temerin nevű elektronikus hangszert is megszólaltatja, míg a hollywoodi hangulatról a zenei motívumokhoz illeszkedő fényvetítéssel gondoskodnak.

Ugyancsak augusztus 5-én egy hűsítő séta is várja a felüdülésre vágyókat a pécsi Zsolnay Negyedben. Az érdeklődők Urbanics Tamás (orgona), Weisz Máté (orgona) és Milosákovics Hanna (fuvola) előadását hallgathatják meg, majd kora este a zene és a csillagászat találkozik a Zsolnay Negyed planetáriumában a művészek részvételével.

Augusztus 5-én Pécsen, Harkányban, Orfűn, Beremenden és Villányban ad koncertet Balatoni Sándor (orgona) és Balatoni-Schultz Jennyfer (szoprán) Táncol-dalol a Borgona címmel.

A pécsi bazilikában augusztus 11-én Belcanto címmel tartanak koncertet. Az olasz életérzést és szenvedélyt idéző OrgonaPont-hangversenyen a való életben is egy párt alkotó két vokalista, Laczák Boglárka (mezzoszoprán) és Bognár Szabolcs (bariton) mellett Silvio Celeghin zenél majd. Az esten felcsendül többek között Vivaldi, Mendelssohn és több Verdi-mű is.

Jazz hangulatú orgonakoncerttel is készül a Filharmónia Magyarország: Augusztus 18-án Szotyori Nagy Gábor (orgona) és Nagy Viktor (szaxofon) közös fellépésén Pécsen improvizációs csemege várja az érdeklődőket. A Szférák zenéje címet viselő hangverseny kitekintést nyújt a nagyvilágba: felhangzik majd például Molinellitől a Four Pictures from New York - Dreamy Dawn, egy vérbeli szaxofonos nóta, ábrándozós New York-i témával. Más tételekben a monumentalitás és az európai történelem jelenik majd meg, legyen az a Kereszteslovagok indulója (Liszt-Koloss) vagy a Szent István fantázia (Koloss) - ismertették a kommünikében.

Augusztus 25-én szintén a pécsi székesegyházban klasszikus darabok mellett átdolgozott népdalok csendülnek fel. Szirtes Edina Mókus énekes és Kővári Péter orgonaművész olyan ismert szerzők műveit tolmácsolja, mint Grieg (A tavaszhoz) és Rachmanyinov (Vocalise), de Szirtes Edina versmegzenésítései is elhangzanak, akárcsak egy magyar népdalfüzér újraértelmezve, átdolgozva. Utóbbi azt vizsgálja, hogyan él az istenkép a magyar néplélekben - olvasható a Filharmónia közleményébebn.