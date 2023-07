A Roszatom orosz energetikai konszern immár tizenkettedik alkalommal szervezett Nuclear Kids néven művészeti tábort, amelyet mindig más országban és más helyszínen tartanak az atomerőművekben dolgozók gyermekei számára. A program lényege, hogy orosz, illetve külföldi „atomvárosokban” élő tehetséges diákok nyaranta összejönnek valamelyik országban, és hivatásos művészek segítségével egy-egy zenés produkciót állítanak színpadra. Ezúttal ismét Paks adott otthont az eseménynek.

A musicalt Nikita Ivanov rendezte, és ő írta a darab forgatókönyvét is. A csaknem kétórás előadás során a zeneszámok között olyan ismerős dalok is felcsendültek, mint a Beatles Come together-je vagy Beyoncé Survivor-je. A zenés darab egy fiúról szólt, aki híres sztár akart lenni, Grammy-díjat nyerni, hogy megváltoztassa az életét.

– A musical színpadra állítására igen rövid idejük volt, mindössze 12 nap állt a rendelkezésükre, az első nap végére már meg is volt a szereposztás – tudtuk meg a fiatal rendezőtől, aki elmondta, mindez komoly feladatot rótt a gyerekre, hiszen rengeteg zeneszámot és szöveget kellett elsajátítaniuk rekord gyorsasággal.