Tonya Harding a páratlan versenyszellemmel rendelkező korcsolyázónő a 80-as és 90-es években volt a csúcson. Ő volt az első női jégkorcsolyázó, aki tripla Axelt tudott bemutatni. Sikeresen az élre küzdötte magát, de a családi háttér végül vakvágányra vitte az életét: 1994-ben a férjével, Jeff Gilloulyval felbéreltek egy ismeretlen embert, hogy törje el Tonya nagy riválisának, Nancy Kerrigannek a lábát.

Tonya Hardingot bűnrészesnek találták az incidensben, és a bíróság eltiltotta a korcsolyázástól. Neve innentől a legaljasabb szabotázzsal forrt össze, sportolói karrierje pedig véget ért. A 2017-ben bemutatott Én, Tonya című amerikai vígjáték a kilencvenes évek talán legnagyobb port kavart sztorijának szatirikus feldolgozása, amelyet humorában mások mellett a Fargóhoz hasonlítanak. A cseppet sem vidámnak tűnő alaptörténetből Craig Gillespie rendezett filmet, a főbb szerepekben Margot Robbie-t, Sebastian Stant és Allison Janneyt láthatjuk.

A Wall Street farkasával világhírűvé váló, majd többek között az Öngyilkos osztagban is emlékezeteset alakító Margot Robbie ezzel a filmmel hatalmas lépést tett afelé, hogy végleg levetkőzze az üres szépség címkét, de kiemelkedően jó volt Allison Janney is, aki zseniálisan hozta az érzéketlen, számító, mártír anyát. Lenyűgöző film, ha két órában egy kicsit hosszú is.

