– Hogyan kezdődött az írói pályafutása? Publikált korábban?

– Szakmai, jogi cikkeket igen, de az alkotó irodalmi írást tekintve A füredi lány az első. Kamaszkoromban írtam verseket, de az egyetemi évek alatt a tudományos munkák miatt ez háttérbe szorult, és végül 2020-ban ragadtam tollat ismét, akkor pedig megszületett rögtön egy regény.

– Mikor költözött vissza Füredre? A váltás inspirálta a regények írására? Miért a 18. századot választotta témául? A kort hihetetlen empátiával jeleníti meg. Mennyi időt töltött kutatómunkával?

– Úgy érzem, igazán sosem költöztem el Balatonfüredről. Az egyetem és a munkahely ugyan Budapestre kötött, de hétvégén azonnal elindultam haza, a Balatonhoz. Én itt működöm a legoptimálisabban, nekem a vidéki levegő tesz a legjobbat. A regény témáját is az adta, ami az életemben is adva volt. A sors kegyeltjének érzem magamat, hogy Balatonfüredre születtem, és talán ez a szeretet az, ami érződik a lapokon is. A 18. század azért vonzott, mert én is menekültem a rengeteg inger elől, úgy érzem, hogy a lelkivilágom az egyszerűbb életben képes csak növekedni. Amikor nagyobb a csend és a nyugalom, akkor tisztább az észlelésem és nem kapkodok. A nagyvárosi zsivaj rám sűrgetőleg hat, és hajlamos vagyok túl sokat foglalkozni jelentéktelen dolgokkal. És magammal is. A kutatómunka mennyisége nehezen összegezhető, hiszen a városról és a vidékről egy olyan implicit tudással rendelkezem, ami nem mérhető, mert az évek alatt egyszerűen csak magamba szívtam. Természetesen az egyes részletek kidolgozásához kellett az internetes adatbázisokban, levéltárakban is kutatnom, de mind közül a leghasznosabb a balatonfüredi helytörténeti gyűjtemény kutatószolgálata volt, ahol Tóth-Bencze Tamás szaktudását emelném ki – mindig tudott olyan forrást vagy konkrét választ adni, aminek a segítségével hitelesebben építhettem meg a kor díszleteit.

