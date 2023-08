A Dávid Képzőművészeti Műhely alkotótáborában folyó munkát a Munkácsy-díjas Németh Ágnes vezeti.

– Ez a 37. művésztelepünk – mondja. – Az évek során sokfelé megfordultunk már, vannak visszatérő és új résztvevők is. Medinán most vagyunk harmadszor, 2012 és 2014 után. Heterogén a társaság, van köztünk a felvételijére készülő fiatal alkotó és nemzetközi hírű művész is. A legtöbben polgári foglalkozás mellett alkotunk. Én például tanítok. Abban mindannyian egyetértünk, hogy nem akarunk „jól eladható” képeket készíteni. Szabad alkotókként járjuk a saját utunkat.

Csörgő Bence alkotásával. Fotó: Halászvári Gábor

A művésztelepi munka idei résztvevői: Németh Ágnes (vezető), Basa Anikó, Tanács László, Tellér András, Bobkó Lilla, Horák Andrea, Pazár Anna, Csörgő Bence, Tulok Orsolya, Szlama Júlia, Korcsmárosné Móricz Marianna, Pap István, továbbá Halászvári Gábor, aki fotódokumentációt készít az alkotások születéséről.