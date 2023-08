Idén is több állomása lesz a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztiválnak. Az első augusztus 12-én Dunaföldváron volt, ahol a Beszédes József Általános Iskola fafúvós tábornyitó koncertjét tartották. A programsorozat ezt követően vasárnap délután egy családi nap keretében Madocsán folytatódott.

– A fesztivált nyolcadik alkalommal szerveztük meg. Paksról indult 2016-ban azzal a céllal, hogy egy klasszikus zenei találkozó jöjjön létre Pakson és környékén. A fúvós zene legfontosabb értékeit szeretnénk bemutatni a klasszikus zenétől a népzenén át könnyedebb zenei stílusokig, mint a jazz – magyarázta Kovács Zalán László fesztiváligazgató. – Egy igényes, minőségi programsorozatot hoztunk ezzel létre. Mindemellett az is nagyon fontos, hogy nem csak olyan koncerteket szerettünk volna szervezni, amelyeken a közönség a nézőtéren helyet foglal, és hallgatja az előadást, hanem különlegessé kívántuk ezeket a programokat tenni tenni, a családokat is bevonni, ahogy ezt a csodálatos Duna partján meg is tettük Madocsán, amely település nem mellesleg a folyómenti települések között is egy turisztikai gyöngyszem.

A vasárnapi rendezvényen a fúvósok mellett a gyerekek kerültek főszerepbe, akiknek többek között habpartival, valamint katonai és rendészeti bemutatóval is készültek a szervezők. Kovács Zalán elmondta, a fellépők kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy fúvós zenére épülő vagy fúvós zenét is játszó csoportok szerepeljenek.

– A Hangszerelem Zenestúdió volt a nyitózenekar, ők könnyedebb stílusú zenéket játszottak, utánuk a szolnoki Légierő Zenekar jött egy igen színes repertoárral. Játszottak az indulóktól kezdve a lazább, jazz-esebb vonalon át a filmzenei feldolgozásokig mondhatni mindent. Fantasztikusak voltak ők is.

A nap zárásaként a könnyűzenei irányzatok kerültek előtérbe, ugyanis a Bocskai István Református Oktatási Központ Fúvószenekara filmzenei koncertjét vetítéssel kötötte egybe.