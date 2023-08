A bama.hu összeszedte a fesztivál fellépőit. A második orfűi zenei rendezvény első napján a Nagyszínpadon kezd a Sorbonne Sexual, majd következik Barkóczi Noémi, az aurevoir., a Carson Coma, a Bohemian Betyars, majd végül a Mordái zárja a sort.

A rendezvény második legnagyobb színpadja az Amondó, ahol kezdésként jó kis funky hangulatot fog teremteni Dirt Danger, majd érkezik Lusta Geri, Bobakrome & Zomblaze, Kolg8eight, 6363, majd Dé:Nash, a magyar rapper és a FILC, a leginkább fúziós jazzként meghatározható, elektronikus zenét játszó csapat teszi fel az i-re a pontot.

A Panoráma színpadon a Csoki&Hipo indít, ahol reméljük felcsendül a jól ismert Zokniszandál is. Ezen a pódiumon kaptak helyet a Fishingesek által szervezett tehetségkereső felfedezettjei, Temesi Blanka, Szaffi és a Cruve9. De az esti órában zajlik az Orfű összehoz! program is, amelynek keretében együtt még sohasem látott és hallott duók lépnek fel. Az első napon Csorba Lóci és Kama kapnak teret. És még a The Devil’s Trade is fellép a Panorámán, és egy kis folkkal töltik meg az erdő csendjét.