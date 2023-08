A helyi könyvtárban az Illyés Gyula Megyei Könyvtárral karöltve tartott rendezvényen a jelenlévők már régi jó ismerősként köszöntötték a vendéget: hiszen Ékes László vármegyénkben, a Párihoz közeli Értényben született, írásai, elbeszélései, anekdotái a környéken élő emberekről szólnak, láttató erővel, művészi eszközökkel megjelenítve egy eltűnt világot.

A több kötetes szerző mély elkötelezettje szülőföldjének, az ott élő embereknek.

– Hallgatva csendes, mégis figyelmet kiváltó gondolatait, akárha ott ülnénk képzeletben elbeszélése helyszínén, a kis konyhában duruzsoló sparhelt mellett, avagy épp egy lakodalom színes forgatagában – érzékeltette a találkozó hangulatát Cs. Mayer Katalin, a pári könyvár vezetője, az est háziasszonya. – Műveit olvasni pedig olyan élményt jelent, mintha egy zamatos fürt szőlőt kóstolgatnánk, avagy egy pohárka jóféle kadarkát kortyolgatnánk.

Szükségünk van ilyen estékre, oldva azt az elszigetelődést, aminek sajnos gyakorta részesei vagyunk. Nincsenek már közös szüretek, építkezések, a beszélgetésekre szolgáló kis padok is elkerültek már a házak elől. Talán egy-egy ilyen találkozó, irodalmi est sokakat ráébreszthet arra, hogy a telefon adta információk nem helyettesítik a baráti beszélgetéseket.

Ékes László remekül él műveiben a humor eszközrendszerével. Kiváltképp fontos szereppel bírnak számára a néphagyományok, népdalok is. Egyrészt a tradíciók őrzése, ápolása miatt, másrészt pedig praktikus okból is, hiszen maga is zenész, kiválóan játszik harmonikán. Éppen ezért nem véletlen, hogy a rendezvény végén a közönség dalra is fakadt, együtt énekelve az est főszereplőjével.