Manapság azonban már olyan személyként ismerjük Siklósi Krisztiánt, akivel gyakorlatilag összenőtt a hegedű. A népzenész, a Csurgó zenekar alapítója és vezetője a teol.hu podcast vendégeként engedett betekintést életébe, művészeti tevékenységébe. Talán meglepőnek tűnik, legalábbis ma már, hogy hangszeres karrierjét citerával kezdte, később váltott brácsára, majd hegedűre.

Csapatával együtt bejárta a fél világot, a műsorban az is elárulja, hogy – természetesen Magyarország után – hol érezte magát legjobban Európában. S némi ízelítőt ad a kanadai vendégszeretetből is. Emellett felidéz néhány olyan történetet is – például hangszer elvesztés –, ami ott és akkor nagyon kellemetlennek bizonyult, de ma már bevonul a derűs, vidám esetek közé. Nem titkolja el azt sem, hogy mi volt számára nem igazán kellemes pillanat a Szeretlek, Magyarország című televíziós műsorban, amikor is Tolna vármegyét képviselte Jámbor Attila világbajnok kajakossal és László Boldizsár operaénekessel együtt.

Siklósi Krisztián és a Csurgó minőséget tett és tesz le a népzene, a művészet asztalára és ezt szerencsére a hivatalosság is nyugtázta. Ennek volt köszönhető 2016-ban a Szekszárd városa által megítélt Pro Urbe emlékplakett, majd 2018-ban a Tolna megyei Prima-díj. A zenekar vezetője egyébként egy fontos eseményre készül, sok fiatalt kíván megénekeltetni, de persze ebben a kórusban ott lehetnek az idősebbek is: hogy ez a rendezvény hol és mikor lesz, az kiderült a teol.hu podcast adásából.