Két alkotói világ eggyé forrt. A mi világunk című tárlatot először Szentendrén láthatta a közönség, másodszor – most, két hétig – Simontornyán tekinthető meg. Aztán viszik tovább, vándorkiállításnak szánják. Hétfőn nyílt meg a Temi Fried Művelődési Házban Török Levente és László Zsuzsa közös kiállítása. Az életben is egy párt alkotnak, mindketten Erdélyből települtek át Magyarországra. Most 20-20 munkájuk látható a paravánokon, többségük kollázs.

László Zsuzsának versei is szerepelnek a képek mellett. Egymást mutatták be a megnyitón, mondván, hogy ki más ismerhetné jobban őket, mint a párjuk. Török Levente sokoldalú művész. Készít grafikákat, akvarelleket, akril- és olajfestményeket monotípiákat, kollázsokat, üveg- és agyagplasztikákat. Kompozíciói dinamikusak, kedveli a kontraszthatásokat, de el tud mélyedni a leheletfinom részletek megformálásában is. László Zsuzsanna versei gyakran spirituális ihletettségűek, képzőművészeti alkotásai álomszerűek, rejtelmesek, visszafogott színvilágúak.

Emellett fotózással, természetfotózással is foglalkozik. Kétlakiak. Nyaranta általában Pálfán, télen Budapesten élnek. Hívogatja őket a szülőföldjük is. Szeretnének korábbi lakóhelyeiken, Székelykeresztúron illetve Marosvásárhelyen is kiállításokat tartani a közeljövőben.

Üvegművészként is ismert

Török Levente Marosvásárhelyen született 1956-ban. Művészeti tanulmányait az ottani képzőművészeti líceumban végezte, majd hosszú ideig a helyi Üvegipari Vállalatnál formatervezőként dolgozott. Magyarországra 1990-ben települt át, Debrecenben művelődésszervezői diplomát szerzett, Pálfán 1999-ben vett házat. Később ismerkedett meg a szintén áttelepült László Zsuzsannával.

Egyébként már ötéves kora óta rajzol, fest. Üvegművészként első díjat nyert az 1988-as Üveg és Kerámia Bienálén. Tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének és a Mailart Társaságnak. Alkotásaival már több mint hetven hazai és külföldi – egyéni és csoportos – tárlaton találkozhatott a közönség.

Több ezer természetfotója van

László Zsuzsanna Erdélyben született, és 2002-ben települt át Magyarországra, Budapestre. A versírást gyermekkorában kezdte – egy titkos füzetbe –, aztán hosszú ideig, más elfoglaltságok miatt, hagyta szunnyadni a tehetségét. Néhány évvel ezelőtt ismét erőssé vált benne a közlésvágy, a versek mellett prózákat, elbeszéléseket is ír. Járja a természetet, több ezer természetfotója van már, főként növényekről, virágokról.

Török Leventével való megismerkedésének is köszönhető, hogy az utóbbi időben képzőművészettel, azon belül kollázstechnikával kezdett foglalkozni. Az idei évtől kezdve rendeznek közös kiállításokat. Az első ilyen bemutatkozásuk Szentendrén volt.