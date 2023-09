Az idei fesztiválhangulatú rendezvényre sok száz vendég érkezett, akik nem csak a környező településekről jöttek, de a fővárosból, Pécsről, Bajáról, Kecskemétről is. A Szekszárdi Borvidék borászainak köszönhetően pedig rendezvény egyben a borok-, a gasztronómiai-, a kulturális élet és a zenei fesztivál ünnepe is.

A megnyitón a polgármester ünnepi beszédét követően a Bátaszéki Pedagógus Kórus színes repertoárja tette hangulatossá az ünnepet. Petőfi 200 emlékév alkalmával Glöckner Attila Petőfi Sándor egyik remekét, az István öcsémhez című versét szavalta el, majd a Bátaszéki Színjátszók a tavasszal bemutatott nagysikerű darabból, Petőfi Sándor A helység kalapácsa című komikus eposzából adtak elő egy részletet.

A volt számvevőség épületénél táblaavató ünnepséggel folytatódott a kulturális program. Az információs tábla létrejötte több igen aktív bátaszéki helytörténet-kutatónak köszönhető. Elsősorban Krix Lőrinc és Gaszner Ferenc munkája eredményét olvashatják, láthatják a táblán, amit a város önkormányzata állíttatott.

A programok a művelődési házban folytatódtak. Bertók Dezső amatőr festőművész munkásságából összeállított gyűjtemény bemutatójának megnyitója következett.

A Chill and Wine nyitotta meg a zenei programok sorát, majd az Utánam Srácok, aztán az est sztárvendége, a Kossuth-díjas magyar bluesénekes, Hobo koncertje következett, melyet nagy tapssal jutalmazott a közönség. A hajnalig tartó bulihoz a hangulatot a Bad Times garantálta.

Szombaton Radics Gininek és az Anna and the Barbies énekeseknek tapsolhatott a több száz fős hallgatóság. Szombaton nagy sikere volt még a szüreti felvonulásnak is.

Az érdeklődők megkóstolhatták a szekszárdi borvidék kiváló borászainak nedűit és persze élvezhették a gasztronómiai kínálatot is.