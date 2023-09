Egyébként a múzeum történetében először most történt, hogy az előadóteremként funkcionáló könyvtár is kiállítási terület lett, s az előadásokat december közepéig a pincében, a múzeumpedagógiai részen tartják.

Különleges ez a tárlat, hiszen még soha nem fordult elő, hogy magyarságunk örökségét jelentő, a vidék legjelentősebb műtárgyanyagát egy helyen és egy időben nem láthatják a nézők. Ez most hét városban létrejöhetett.

Decemberben pedig, mikor a szekszárdi tárlat is bezár, s a tárgyak visszakerülnek a többi múzeumban, a program nem ér véget. A pályázat ugyanis anyagi támogatást nyújt a vidéki muzeális intézmények számára, s a megpályázott keretből a múzeumok értékeik kidomborítására újabb időszaki és állandó tárlatokat hozhatnak létre, tudományos kutatásokat végezhetnek, konferenciákat, tanulmányutakat szervezhetnek, ezzel is a helyi közösség javát szolgálva.