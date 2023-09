Egy könyv megjelenése különleges pillanat. Nem csak a szerzőnek – az olvasónak is. A könyvbemutató ünnep, amikor mindenki díszbe öltözteti a szívét, és felkészül az alkotóval való találkozásra, majd az írások befogadására. A dunaföldvári Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtárban összegyűlt érdeklődők népes közösségét a Lukácsi Pálné Mészáros Irma iránti szeretet és tisztelet vitte a nem mindennapi rendezvény helyszínére.

Irma ugyanis a kisváros közéletének tevékeny szereplőjeként élt azóta, hogy Dunaföldvárra költöztek. Tanított és írt, tudósított és rendezett, a gimnáziumban a könyvtárat, majd a színjátszó kört vezette. A Dunaújvárosi Hírlapot több éven át rendszeresen tudósította, közben helytörténeti kötetek összeállításában vett részt, írt a Part-Oldalakba, és addig ismeretlen, ám értékes és érdekes földvári vagy Földvárról elszármazott embereket fedezett föl, mutatott be, az irodalmi kávéházban ismert és kevésbé ismert írókkal, költőkkel beszélgetett.

Egyik korábbi írásának azt a címet adta: „Az írás csak akkor él, ha valakihez elér”. Lukácsiné Irma írásai élnek. Sokan szeretik egyedi stílusáért, mértéktartó, szeretetteljes kíváncsiságáért, a legapróbb, olykor jelentéktelennek tűnő, mégis fontos részletek hiteles bemutatásáért.

Ahogy korábbi, 2019-ben megjelent Kilenc tüzek című válogatáskötete kapcsán írtam, valamennyi írásban ott rejtőzik a vérbeli pedagógus, a magyartanár, aki az örök értékek továbbadását olykor egy-egy félmondattal is segíti. Irma nem csak figyelt, odafigyelt beszélgetőtársára. Jól megfigyelhető mindez a most megjelent Töredék idő kötetben is, melyet a férj és alkotótárs, Lukácsi Pál válogatott, szerkesztett és rendezett sajtó alá.

Simon István református lelkész verssel, akrosztikonnal emlékezett Irmára, a kedvességére és mosolyára, arra a szeretetre, ami belőle áradt, s miközben olvasta, az ablakon beszűrődött az esti harangszó:

„Idők töredéke adatik csak nekünk,

Reményt, mosolyt adtál, míg itt voltál velünk,

Minden szavad és betűd áldott hagyaték,

Angyalok közt lakozol, otthonod az ég.”