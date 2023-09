Faültetéssel zárult a japán fiatalok pincehelyi terepgyakorlata. A tokiói Meisei Egyetem hallgatói Zhang Xiaorui tanár és Oishi Kana tanársegéd vezetésével érkeztek a Kapos folyó mentén található településre, a helyi értékekkel való ismerkedés szándékával. A három napos látogatást, korábbi kapcsolatai alapján dr. Kriston-Vízi József, a dombóvári múzeum nyugalmazott igazgatója szervezte. A hat lány és nyolc fiú alkotta csapathoz a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemről ketten csatlakoztak. Ugyancsak részt vett a közös munkában a szekszárdi PTE KPVK Vidékfejlesztési Intézetének két, leendő agrármérnök hallgatója is.

A vendéglátó Pincehelyért Egyesület nevében Kuvik Istvánné elnök és Vódli Bence elnökhelyettes adott tájékoztatást a részletekről. Mint elmondták, igyekeztek bemutatni minél több helyi érdekességet és értéket. Így a hallgatók többek között felkeresték a helytörténeti kiállítást, betekintést nyertek az egykoron Pincehelyen gyakornokoskodó Vörösmarty Mihály életébe és így a magyar irodalom egy szeletébe is. Meghívták a vendégeket a templomba is, ahol a művészeti értékek mellett megismerkedhettek a keresztény vallás alapjaival is.

– A legizgalmasabb számukra – és számunkra is – az Eszterlánc Néptánccsoporttal szervezett közös táncpróba volt – folytatta Vódli Bence. – A rendezvényen Nyári Éva tanárnő vezetésével együtt táncoltak japánok és magyarok, miután megtanultak egy rövid, egyszerű koreográfiát. A mi fiataljaink beöltözhettek a japán ruhákba, illetve a japán lányok a pincehelyi viseletbe és emellett felpróbálhatták a pillét is.

Zhang Xiaorui az emlékfa helyét mélyíti, szemben Piringer József és Kuvik Istvánné látható

Fotó: Kriston-Vízi József

Ezen jellegzetes, díszítésében lepkét formázó asszonyi fejfedő nemsokára ismét komoly szerepet kapott. Molnár Zoltánné ugyanis a viselet elkészítésének rejtelmeibe vezette be a hallgatókat. Király István a szikvíz gyártás technológiájának ismérveit, Zajtai Gábor a pálinka készítés szakmai fogásait tárta a látogatók elé. Tóth Lászlóné jóvoltából pedig megtudhatták, hogy miként készül a pörkölt cukor torta és a házi tészta. Az étkezések alkalmával magyaros ízekbe kóstolhattak bele, köszönhetően a feltálalt gulyáslevesnek, a nokedlival és savanyúsággal kínált pörköltnek, a töltött paprikának, avagy a lángosnak. Reggelire szalámi, kolbász, sonka, szalonna, sajt került az asztalra.

– Valamennyi hallgató végig nyitott volt minden újdonságra, legyen szó ételről, táncról, viseletről, avagy éppen szokásokról – összegezte tapasztalatait Vódli Bence. – Szívesen segítettek nekünk a mosogatásban, az asztal lepakolásában. Gyorsan ellestek mindent és a tennivalókat ügyesen csinálták velünk, utánunk. Nagyon kedves, érdeklődő és barátságos fiatalokat ismerhettünk meg mind a japán, mind pedig a hazai hallgatók személyében. Kultúránk, hagyományaink és a hungarikumok bemutatásával arra törekedtünk, hogy mindannyian megalapozott, tanulmányaikban is felhasználható ismeretekkel, tudással gyarapodjanak.

A japán vendégek véleményét Zhang Xiaorui és Oishi Kana tolmácsolta.

– Az összes gyümölcsöző és eredményes tevékenység közül a leglenyűgözőbb a tánctanulás volt – erősítette meg a korábbi megállapítást. – Mivel ez lehetővé tette számunkra, hogy megismerjük a helyi kultúrát és ezen keresztül megismerjük az emberek meleg szívét. Amikor visszatérünk Japánba, folytatjuk közös projektünket a Meisei Egyetem Információtudományi Tanszék diákjaival, elkészítve a különböző, a legújabb technikákra épülő alkotásokat. Ezen produktumok általános célja a magyar kultúra népszerűsítése a japán emberek számára. Az első állomások egyikeként a jövő év januárjának végén bemutatót tartunk Magyarország tokiói nagykövetségének kulturális központjában. Nagy örömünkre szolgálna, ha folytathatjuk kapcsolatunkat és valamikor a jövőben visszatérhetünk!

A záró napon, az indulás előtt a vendégek és vendéglátók – Piringer József polgármester tevékeny közreműködésével – közösen ültettek el egy japán juhar csemetét a Csehfalvay-kúria udvarán. Ez az idővel törzset növelő, magasba emelkedő fa emlékeztet majd erre a vidám, tartalmas három napra és az így szárba szökkenő baráti kapcsolatra. Valamint egy ajándék is, ami nem is lehet más, mint egy színpompás pille. Így tehát a hallgatók joggal nyugtázhatták, hogy pille szárnyon repülhettek haza, Japánba.