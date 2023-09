A hónap múzeumpedagógiai programsorozatának első állomásaként, az ősz jegyében telt a múzeum családi napja múlt szombaton – írta meg a TelePaks. A rendezvény madárbújócskával kezdődött, amelynek lényege az volt, hogy a gyermekeknek az épület több pontján elrejtett tollasokat kellett megtalálniuk. A legjobban teljesítők zsákbamacskát kaptak jutalmul. A program részeként kézműves-foglalkozásokkal és őszi játékokkal is várták a családokat, akik a kiállításokat is megtekinthették a múzeum tereiben.

Újra indult a legkisebbeknek szóló Pamacsoló is, szeptember 23-án pedig a dunakömlődi szüreti napon kézműves-foglalkozással, térbeli játékokkal várják az érdeklődőket az intézmény munkatársai. Folytatódnak a témahetek is, mégpedig szeptember 25. és 29. között Őskori kalandok címmel. A foglalkozáson a Paksi löszfal című kiállítás segítségével fényt derítenek arra, hogy az őskori ember a jégkorszakban már együtt élt a kiállításban bemutatott hatalmas állatokkal, amelyekre vadászott is. Az őszi múzeumpedagógiai foglalkozásra már jelentkezhetnek az általános iskolás osztályok. A programok októberben tovább folytatódnak a Paksi Városi Múzeumban.