Finom borok mellé jó szórakozást kínálnak

A borvidék legjobb nedűit kóstolhatják a látogatók, de a gasztrokalandokat kedvelők sem csalódhatnak és kultúrprogramokban sem lesz hiány. A nagyszabású rendezvény létrejöttét az önkormányzat mellett helyi cégek is segítették.

– Örömmel csatlakoztunk idén is a Szekszárdi Szüreti Napok támogatóihoz, hiszen telekommunikációs cégünk kiemelt figyelmet fordít a helyi vállalkozók, közösségek és rendezvények támogatására, mint amilyen ez a nagy hagyományú, országos hírű fesztivál – nyilatkozta lapunknak Tarr János ügyvezető. Hozzátette, a Tarr Kft. ezzel is erősíti a helyi identitást, értékteremtést és hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez is. A Béla téren parkoló Tarr busz a programkínálatból is kiveszi részét, változatos elfoglaltságokat biztosítva a közönségnek.