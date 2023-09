Gyurkovics János alpolgármester bízik benne, hogy az időjárás is adott lesz hozzá, hogy az idei Szüreti Napok egy színvonalas, gazdag program lehessen, amelyre minden helyit, környékbelit és az ország távolabbi pontjáról érkezőt várnak. Az előrejelzések szombatra is kedvező időt mutatnak, így elhárul minden akadály az elől, hogy megrendezhessék a hagyományos szüreti felvonulást, amely immár három éve vagy a járványhelyzet vagy a kedvezőtlen időjárás miatt rendszeresen elmaradt. A szervezők szerint a jelentkezésekből az látható, hogy minden korábbinál többen vesznek részt az idei felvonuláson, így több mint kétezer fő mutatja majd meg a színpompás menetben a hagyományait, gyönyörű népviseleteit, emellett borrendek, iskolák, óvodák és egyéb intézmények vonulnak majd fel hintókkal, szekerekkel, lovakkal.

Finom borok mellé jó szórakozást kínálnak

A borvidék legjobb nedűit kóstolhatják a látogatók, de a gasztrokalandokat kedvelők sem csalódhatnak és kultúrprogramokban sem lesz hiány. A nagyszabású rendezvény létrejöttét az önkormányzat mellett helyi cégek is segítették.

– Örömmel csatlakoztunk idén is a Szekszárdi Szüreti Napok támogatóihoz, hiszen telekommunikációs cégünk kiemelt figyelmet fordít a helyi vállalkozók, közösségek és rendezvények támogatására, mint amilyen ez a nagy hagyományú, országos hírű fesztivál – nyilatkozta lapunknak Tarr János ügyvezető. Hozzátette, a Tarr Kft. ezzel is erősíti a helyi identitást, értékteremtést és hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez is. A Béla téren parkoló Tarr busz a programkínálatból is kiveszi részét, változatos elfoglaltságokat biztosítva közönségnek.

A Szüreti Napok idejére számos helyen változott a forgalmi rend és útlezárások találhatók Szekszárdon. Ezekről itt és itt írtunk. Továbbá számos autóbuszjárat menetrendje is változott a fesztivál idejére. Erről ide kattintva tájékozódhatnak.