A kedden délután Tamásiban, a Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium Kindl Kupolagalériájában megnyílt tárlaton harminchárom akril, akvarell, pasztell és olaj festményt tekinthet meg a közönség. A művész főképpen különböző tájakra, így például erdőbe-mezőre, vízpartokra kalauzolja az érdeklődőket. Kedvenc helyszíne Erdély, itt több alkalommal is járt, így első kézből kaphatunk szó szerint lenyűgöző képet erről a vadregényes vidékről. Az alkotó sokoldalúságát egyébként néhány illusztráció és szobor is bizonyítja.

Cs. Mayer Katalin (bal szélen) a kiállításon, az alkotót Porga Ferenc méltatta. Fotó: Adorján Katalin

A Csillaghálóban cím Pilinszky János egyik versét idézi. Cs. Mayer Katalin lapunknak elmondta, hogy a mai, egyre zajosabb és erőszakosabb világba a szakralitás adta többletértékkel felvértezve kíván szépséget varázsolni. Meggyőződése, s ezt is bizonyítani kívánja jubileumi kiállításával, hogy alkotó munkájának van értelme: már csak azért is, mert az – példa erre a számos érdeklődő – másokat is megérint. A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg.

„Igazi egyéniség, igazi művész, igazi ember”

A tárlaton Kissné Herczeg Anikó, az intézmény nyugalmazott pedagógusának köszöntője után Porga Ferenc, Tamási polgármestere osztotta meg gondolatait Cs. Mayer Katalin tevékenységéről és művészetéről. Ezt a méltatást idézzük az alábbiakban.

Kedves Kati!

Megtiszteltetés, hogy rám gondoltál és engem kértél fel kiállításod megnyitására!

Külön öröm számomra, hogy személyedben olyan helyi alkotót köszönthetek, aki az elmúlt évtizedekben szerves részévé vált életünknek, itt él közöttünk Tamásiban, Páriban, aktív szerepet töltött, tölt be közösségeinkben, az óvodában, a kórusban, a kiállítótermekben.

Egy művészeti kiadványban a következő gondolatokat találtam:

„Egy festmény színvilágában, ecsetvonásaiban, kifejező erejében olyan érzéseket és érzeteket képes közvetíteni a néző felé, amelyet szavakkal nem tudunk elmondani, kifejezni. A szemet gyönyörködtetni, s a szemet elvarázsolni nehéz feladat, hiszen az embert sok inger éri a hétköznapokban is, ellenben egy új világot tárni elénk és megmagyarázhatatlanul lekötni a figyelmet, óriási kihívás, amelyre a festészet egyedüli módon képes. A festészetben az a megkapó és egyedi, ahogy az álmokat és a valóságot egyszerre tudja képeiben megmutatni.”

Azt hiszem nagyon találó megfogalmazás, de teljesebb megértéséhez jó, ha minél jobban ismerjük magát a művészt.

Így a köszöntőmön elmélkedve Katiról egy vers jutott eszembe, aztán átlapoztam az emlékkönyvét és meglepődve láttam, hogy egy régebbi megnyitó alkalmával másnak is ez a költemény járt a fejében.

Igen, Babits Mihály: Második ének című verséről van szó!

Kedves Kati!

Én biztos vagyok benne, hogy a Te lelkedben is dal van, méghozzá olyan gyönyörű dallamok, amelyek szebbé teszik azt világot, amely körülvesz minket. A Te lelkedben a dal lehet egy tájkép, életkép, vagy csendélet, de lehet egy vers a rezedáról, vagy egy fotó, arról, ahogy Te látod a természetet, a virágokat, vagy éppen a lovakat. A festményeid olyan őszinték, amilyen Te magad vagy, teljes egészében visszaadják, tükrözik a lelkialkatod, a habitusod, a személyiséged összes jellemvonását. Benne van a színes, nyitott, mosolygós egyéniség, a vidám, kicsit álmodozó, néha búskomor, a mesék misztikumába menekülő, a boglárlepkét megfigyelő művész, aki szereti életet, aki szeret élni, aki őszintén természetes, nem akar más lenni a festővászon előtt sem, mint aki valójában, mert Kati igazi egyéniség, igazi művész, igazi ember!

Biztos vagyok benne, hogy képeidnek, alkotásaidnak bemutatásával mindenkinek örömöt, felüdülést, megnyugvást, kikapcsolódást fogsz szerezni. Köszönjük! Kívánok neked, a magam és Tamási Város Önkormányzata nevében jó egészséget, sok sikert és hivatásod tekintetében további szárnyalást. Könnyedén és gondtalanul, ahogy a gyermeki pillangók emelkednek a magasba.