A Szekszárdi Szüreti Napok egyetlen irodalmi programja volt a Halálos Rozé bemutatója a vármegyeháza dísztermében, amely lényegében meg is telt érdeklődőkkel. A regényről, amely Szekszárdot a krimiirodalom térképére felhelyezte, szombaton este Ódor János, a Wosinsky Mór Múzeum igazgatója beszélgetett a szerzővel.

Patkó Ágnes Szekszárdon nőtt fel, a Garay János Gimnáziumban érettségizett, majd ezt követően került el a vármegyéből Budapestre, ahol az ELTE magyar-újgörög szakán végzett. Karrierjét újságíróként a Nők Lapja Cafénál kezdte meg, de már jó ideje szabadúszóként dolgozik.

– Alapvetően az újságírásból, például a történetírást, a hangulat leírást, tökéletesen tudtam alkalmazni a regényben is, mindemellett, mivel többek között kertészetről, lakberendezésről írok cikkeket, ezért természetesen ezek is megjelennek a könyvben – emelte ki az író. A főhősnő, Renáta például egy régi házat vesz meg, amit szépen apránként rendezget a történet során, ami abszolút beleillik ebbe a barátságos krimi hangulatba.

Ágnes elmondása szerint ugyanis egyszerűen barátságos krimiként lehetne a legjobban lefordítani a cosy crime-ot, ami a krimi egy alműfaja, hiszen sokkal könnyedebb a története, mint egy átlagos krimié. Gyilkossággal indul ugyan a történet, azonban erőszakos, vérengzést szemléltető leírásoktól mentes a könyv. A szerző hangsúlyozta, hogy a fejezeteket érdemes mérnöki pontosággal megtervezni, nem mindegy, hogy mikor és hol jön egy fordulat és bukkan elő egy-egy nyom.

– Az egyik inspirációm Szekszárd, hiszen a történet itt játszódik. Ez egyrészt praktikus megoldás volt számomra, mivel itt nőttem fel, másrészt ezzel is szeretnék egy kicsit visszaadni a városnak, hiszen annyi pozitív élményem, emlékem fűződik hozzá. Egyedi perspektívából igyekszem bemutatni a helyet, főként valós helyszínekkel, de persze szerepel egy-két kitalált is köztük. A sztori viszont nagyrészt akár Google Maps-en is lekövethető.

A helyszínhez hűen adott volt a bor és borászat témája, mely minden olvasó kedvét meghozza, hogy bebarangolja a várost és megismerje a helyi pincéket is. Jó hír, hogy a Halálos Rozé csak a kezdet, hiszen már tervben van a folytatás is, melyben talán már a szekszárdi vörös is főszerepbe kerülhet. A krimisorozat első részének hivatalos bemutatója a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lesz október elsején, ahol Ágnes Azurák Csabával beszélget majd.