Két alkotói világ eggyé forrt. A mi világunk című tárlatot először Szentendrén láthatta a közönség, másodszor – most, két hétig – Simontornyán tekinthető meg. Aztán viszik tovább, vándorkiállításnak szánják. Hétfőn nyílt meg a Temi Fried Művelődési Házban Török Levente és László Zsuzsa közös kiállítása. Az életben is egy párt alkotnak, mindketten Erdélyből települtek át Magyarországra.

Most 20-20 munkájuk látható a paravánokon, többségük kollázs. László Zsuzsának versei is szerepelnek a képek mellett. Egymást mutatták be a megnyitón, mondván, hogy ki más ismerhetné jobban őket, mint a párjuk. Török Levente sokoldalú művész. Készít grafikákat, akvarelleket, akril- és olajfestményeket monotípiákat, kollázsokat, üveg- és agyagplasztikákat. Kompozíciói dinamikusak, kedveli a kontraszthatásokat, de el tud mélyedni a leheletfinom részletek megformálásában is.

László Zsuzsanna versei gyakran spirituális ihletettségűek, képzőművészeti alkotásai álomszerűek, rejtelmesek, visszafogott színvilágúak. Emellett fotózással, természetfotózással is foglalkozik. Kétlakiak. Nyaranta általában Pálfán, télen Budapesten élnek. Hívogatja őket a szülőföldjük is. Szeretnének korábbi lakóhelyeiken, Székelykeresztúron illetve Marosvásárhelyen is kiállításokat tartani a közeljövőben.

Üvegművészként is ismert Török Levente Marosvásárhelyen született 1956-ban. Művészeti tanulmányait az ottani képzőművészeti líceumban végezte, majd hosszú ideig a helyi Üvegipari Vállalatnál formatervezőként dolgozott. Magyarországra 1990-ben települt át, Debrecenben művelődésszervezői diplomát szerzett, Pálfán 1999-ben vett házat. Később ismerkedett meg a szintén áttelepült László Zsuzsannával. Egyébként már ötéves kora óta rajzol, fest. Üvegművészként első díjat nyert az 1988-as Üveg és Kerámia Bienálén. Tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének és a Mailart Társaságnak. Alkotásaival már több mint hetven hazai és külföldi – egyéni és csoportos – tárlaton találkozhatott a közönség.