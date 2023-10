A Saubermacher – Az Év Természetfotósa pályázat az országban a legnagyobb és legrangosabb kiírások közé tartozik. Tavaly már 30. alkalommal rendezte meg a naturArt, azaz a Magyar Természetfotósok Szövetsége Egyesület ezt a szó szerint színpompás seregszemlét. A felhívásra százkilencvenhét szerzőtől több mint háromezer-ötszáz kép érkezett. Ezek közül a döntőbe jutott százhúsz legjobb alkotás szerdán délután öt órától tárult az érdeklődők elé Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében.

A közönséget Berlinger Attila, az intézmény ügyvezető igazgatója köszöntötte. Ezután Kalotás Zsolt, a Magyar Természetfotósok Szövetsége Egyesület elnökségi tagja nyitotta meg a kiállítást. Mint lapunknak elmondta, a hét tagú zsűri munkájában elnökként vett részt. A látszat ellenére ez a tevékenység cseppet sem könnyű és rutin jellegű: hiszen több mint háromezer-ötszáz felvételt kellett, igen nagy összpontosítással, számos szempont figyelembe vételével, három fordulóban átrostálni. Azzal együtt, hogy kiváló, nemcsak hazai, hanem külföldi porondon is nevet szerzett alkotók versengenek egymással: tehát igaz a mondás, mely szerint egyik fotó jobb, mint a másik. A pályázat rangját mutatja, hogy tavaly a bíráló bizottság döntéseiben két külföldi kiválóság is segédkezett. Haarberg Orsolya Norvégiából, Florian Müller Németországból érkezett. Az is sokatmondó adat, hogy az alkotók nem kevesebb, mint tizennégy, igen változatos, szerteágazó tárgykör közül választhatnak. Példának okáéért a kategóriák között ugyanúgy ott van az ember és természet, mint a madarak, emlősök, tájak, illetve a növények és a víz alatti világ.