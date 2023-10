A történet pedig a következő: Jason Kellyt egy hét választja el, hogy feleségül vegye főnöke irányításmániás lányát, és így végre társtulajdonossá váljon apósa ügyvédi irodájába, amivel megkezdődhet kiszámítható, tökéletesnek tűnő élete. Azonban ez a szépen megtervezett jövő egy csapásra veszélybe kerül, mikor Jason szabadszájú nagyapja – őt játssza Robert de Niro – csőbe húzza a mit sem sejtő ifjú titánt.

A másik főszereplő Zac Efron, aki a High School Musical lenyalt hajú, Disney-kompatibilis bájgúnárjaként kezdte karrierjét, de azóta igazi színész lett belőle, még ha ezért meg is járta a maga poklát. Egy időben komoly alkohol és drogproblémákkal küzdött. A Csajkeverők (2014) forgatásán emiatt számos kellemetlenséget okozott a stábtagoknak.

Idén viszont összesen négy produkció szerepel a neve alatt, a Minden idők legelképesztőbb sörfuvarja című, valós eseményeket feldolgozó szatíra, a Three Men and a Baby legújabb verziója, az eléggé kínlódós Arany, ahol az ausztrál sivatagban az élete árán is vigyáz egy hatalmas aranyrögre, és végül egy újabb Stephen King feldolgozás, a Tűzgyújt, ahol a címszereplő apját alakítja.

A Nagyfater elszabadul című filmet a Prime csatorna vetíti, szombaton 23,50-től.