Bár a jeles dátuma augusztus 1., ugyanakkor a nyári szabadságok sokszor felülírják a programok megszervezését, ezért került sor erre csütörtökön a Solymár Imre Városi Könyvtárban, ahol a védőnők mellett Filóné Ferencz Ibolya is köszöntötte az anyukákat és a babákat.

Bonyhád polgármestere szívből gratulált a város legifjabb lakóinak érkezéséhez, további jó erőt, egészséget kívánva a családoknak, akiket arról biztosított, hogy az önkormányzatra mindig számíthatnak. Legyen szó a 2021-ben újtára indított Bonyhádi Babacsomagról, vagy éppen az Életfa Programról. – Hogy milyen öröm egy kisbaba születése, pontosan tudom, hiszen én is édesanya vagyok. Tudom azt is, hogy a rokonság számára is felhőtlen boldogságot jelent – mondta a polgármester.

Hozzátette, egy újszülött érkezése a városnak is fontos, hiszen ilyenkor egy újabb ifjú bonyhádival gazdagodik a közösség, aki remélhetőleg hosszú évtizedeken át tekinti majd otthonának Bonyhádot. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata segíteni ezt a folyamatot és az itt élő családokat. – A támogatás sokféle: fejlesztéseket valósítunk meg, új bölcsődei férőhelyeket biztosítunk, óvodákat újítunk fel, közösségi és játszótereket alakítunk ki. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy még szerethetőbb és élhetőbb hely legyen Bonyhád – sorolta.

A település fejlődését szolgáló fejlesztések mellett – folytatta – a szimbolikus kezdeményezések is legalább ilyen hangsúlyosak. Ezért indították el évekkel ezelőtt az életfa programot, és ezért vezették be 2021-ben a babacsomagot, amellyel valamennyi újszülöttet és gyermeket vállaló családot megajándékoznak. A kedves szavak mellett virággal is köszöntötte az anyukákat a polgármester. A Dreamland Original webshop és ruházati szaküzlet jóvoltából pedig tombola is színesítette a remek programot.