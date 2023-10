A település fejlődését szolgáló fejlesztések mellett – folytatta – a szimbolikus kezdeményezések is legalább ilyen hangsúlyosak. Ezért indították el évekkel ezelőtt az életfa programot, és ezért vezették be 2021-ben a babacsomagot, amellyel valamennyi újszülöttet és gyermeket vállaló családot megajándékoznak. A kedves szavak mellett virággal is köszöntötte az anyukákat a polgármester. A Dreamland Original webshop és ruházati szaküzlet jóvoltából pedig tombola is színesítette a remek programot.