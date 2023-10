A Garay gimnáziumban működő Garay Kreatív Íróműhely izgalmas és rendhagyó kihívást szervezett ezúttal is a diákok számára, ebben egyszerre tehették próbára tehetségüket és az állóképességüket a fiatalok. Az irodalmi tájfutásban résztvevő tanulók – a tizenkettedikesektől kezdve – egy 11 kilométeres túrát tettek meg. A túra állomásait térkép segítségével találták meg, és az állomások felkereséskor derült csak ki, hogy milyen szempontok szerint kell megírniuk egy rövid jelenetet még aznap.

A megmérettetésre több olyan diák is benevezett, akik az íróműhely korábbi kihívásain már bizonyították tehetségüket az írás területén. Ezúttal 12 csapat, vagyis 36 játékos vett részt az eseményen.

Elblinger Ferencné tájékoztatása szerint, a háromfős csapat tagjainak együtt kellett megérkezniük az állomásokra. Összesen hat állomáson várták a fiatalokat, ahol a munkájukhoz szükséges elemeket, eszközöket kaptak. Minden csapathoz tartozott egy-egy mentor is, ők csak akkor avatkoztak be az eseményekbe, ha valami gond adódott. Túrázás közben a fiatalok megbeszélték egymással, milyen írást készítenek majd el a Mészöly tanyán. Ami kötelezően adott volt: egy általuk kitalált konfliktust kellett feldolgozniuk, melyben két szereplő van, az ő jellemüket kellett leírniuk, olyan szavakat is kellett használniuk a munkájukban, melyek jelentését nem biztos, hogy ismerték. Összességében egy kreatív, összehangolt csapatmunkáról volt szó ezúttal is, mondta Elblinger Ferencné. Az általuk megélt, megtapasztalt eseményekből meríthettek.